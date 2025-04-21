Samsun'da Saç-Sakal Tıraşı 500 TL Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Saç-Sakal Tıraşı 500 TL Oldu

Samsun\'da Saç-Sakal Tıraşı 500 TL Oldu

Samsun'da yeni fiyat tarifesiyle berberlerde saç-sakal kesimi 500 TL olarak belirlendi.

21.04.2025 16:54
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Samsun'da yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesi ile birlikte saç-sakal kesim ücreti 500 TL oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da erkek berberlerinde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Samsun Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Zabit Pilan, yeni tarife ile birlikte 350 TL olan saç-sakal kesim ücretinin 500 TL olarak belirlendiği açıkladı.

"Saç-sakal tıraşı 500 TL oldu"

Artan maliyetler nedeniyle yeni fiyat tarifesini uygulamaya koyduklarına değinen Zabit Pilan, "Samsun'da yeni fiyat tarifesi belli oldu. Saç-sakal yıkamalı tıraşı 500 lira yaptık. Sakal tıraşı 180 lira. Saç kesimi de 300 TL oldu. Fiyatlar çok da pahalı değil. Çok da ucuz değil. Çünkü son zamanlarda hem kiralarımız çok arttı, masraflarımız da çok yükseldi. Dolayısıyla küçük esnaf hakikaten zaman zaman zor durumda oluyor. Esnaf, yeni tarifeyi iş yerine asmak zorundadır. Müşterinin göreceği yere asmak zorundalar. Herkes bu tarifeye uymak zorunda. Uymayanlara cezai işlem uygulayabiliyoruz. Sadece yüksek fiyatlar kesen değil, düşük fiyatla işlem yapanlara da cezai işlem uygulanabiliyor. Herkes tarifeye uymak zorunda. Müşterilerimizden de ricada bulunuyorum. Mutlaka tıraş oldukları berbere de tarifeyi sorsunlar. Çünkü çok zaman zaman yüksek rakam alındığında duyuyorum. O da bizi rahatsız ediyor. Biz berberiz, esnafız. Dolayısıyla müşteriyi memnun etmek zorundayız. Hem maddi anlamda hem de tıraş anlamında müşteri memnun olmalı. Şimdiye kadar da öyle bir şikayette de rastlamıyoruz. İnşallah bundan sonra da olmaz" dedi.

"Pazar tatili Türkiye'ye örnek oldu"

25 yıldır Samsun'da berberlerin pazar günü tatil yaptığını, bu uygulamalarının da Türkiye'ye örnek olduğunu hatırlatan Zabit Pilan, "Yaklaşık 32 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu işi çok zevkle yapıyoruz. Dolayısıyla 35 sene berberlik yaptım. Hala zaman zaman dükkanıma gidip arife günleri, bayrama 2-3 gün kala berberlik yapıyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine berber olurum. Çünkü insanlarla uğraşıyorsun, bence çok önemli bir meslektir. Yoğun çalıştığımızdan bazen psikolojimiz de bozuluyordu. Dolayısıyla hep çocukluğumdan beri merak ederdim. Yani bir başkan olsa da bize bir gün hafta tatili verse düşüncesindeydim. Allah'a nasip etti, başkan olduk ve birkaç yıl sonra bu işi genel kurul kararıyla beraber yürürlüğe koyduk. Son zamanda da sağ olsun hükümetimizin desteğiyle bu yasalaştı. Şu anda berberlerimiz pazar günleri açtığı zaman polis ceza yazıyor, yazmak zorunda. Bu konuda yasalaştı, o da çok iyi oldu" diye konuştu.

Pilan, Samsun ve ilçelerindeki toplam 750 berberin tarifeye uyması gerektiğini belirtirken 1. sınıf berber dükkanlarındaki fiyat tarifesi ise şu şekilde oldu:

"Sakal tıraşı 180 TL. Modelli sakat tıraşı 300 TL. Saç kesimi 300 TL. Saç kesim ve yıkama 350 TL. Saç-sakal kesim 500 TL. Saç yıkama ve fön 180 TL. Bıyık boyama işlemi 200 TL. Sprey, jöle, vaks, epilasyon, briyantin işlemi 120 TL. cilt bakımı 250 TL. Manikür 300 TL. Pedikür 500 TL. Saç boyama 800 TL. Yanak ağdası 150 TL. Komple yüz ağdası 250 TL. Perma bin 400 TL ve damat tıraşı da 2 bin 500 TL." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Saç-Sakal Tıraşı 500 TL Oldu - Son Dakika

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