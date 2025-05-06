Samsun'da Su Ürünleri Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Su Ürünleri Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

Samsun\'da Su Ürünleri Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

Samsun'da av yasağı kapsamında 75 denetim yapıldı, 9 kişiye ceza kesildi ve yasak av araçları ele geçirildi.

06.05.2025 10:19
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen av yasağı kapsamında yapılan denetimlerin aralıksız sürdüğünü, bugüne kadar 75 ayrı denetim gerçekleştirildiğini ve mevzuata aykırı hareket eden 9 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

1 Nisan itibarıyla başlayan ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan sazangiller av yasağı kapsamında, Samsun genelindeki iç sularda yoğun denetimler yapılıyor. İl Müdürü Sağlam, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, devamlılığının sağlanması ve biyoçeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğümüz denetimler aralıksız devam ediyor. 1 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde toplam 75 denetim gerçekleştirdik. Bu kapsamda, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 9 kişiye idari para cezası uyguladık" dedi.

Yasak av araçlarına el konuldu

Yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı av aracının da ele geçirildiğini belirten Sağlam, "Ayvacık Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Gölleri, Vezirköprü Altınkaya ve Susuz Baraj Gölleri, Bafra Derbent Baraj Gölü ile diğer doğal balık göllerinde yaptığımız denetimlerde yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda kaçak misina ve ip ağ, 1 adet zıpkın ve 2 adet tırıvırı ele geçirildi. Bu malzemelere el konularak gerekli işlemler yapılmıştır" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz"

İl Müdürü Sağlam, yasa dışı avcılıkla mücadelenin sadece kurumlar tarafından değil, vatandaşların da desteğiyle daha etkili yürütülebileceğini vurguladı. Sağlam, "Tüm vatandaşlarımızı kanun ve kurallara uymaya, kaçak avcılıkla mücadelede duyarlı olmaya davet ediyorum. Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Su Ürünleri Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor - Son Dakika

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