Samsun\'da Tohum Dağıtım Töreni

06.05.2026 00:42
Samsun’da ayçiçeği, kuru fasulye ve kanola tohumu dağıtıldı. Üretim alanları genişletiliyor.

Samsun'da ayçiçeği, kuru fasulye ile kanola tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında Bafra, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde toplam 7 bin 700 dekarda ekim yapılmak üzere 385 paket ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi.

Bakanlığın destekleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yürütülen Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Vezirköprü, Ladik, Asarcık, Kavak, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde toplam 810 dekarda ekilmek üzere 8 bin 100 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

"Baharın İlk Bal Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında da Bafra, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde kullanılmak üzere 320 paket kanola tohumu dağıtımı yapıldı.

Daha sonra kanola tarlalarında incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, tarımsal üretimin artırılması ve atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ayçiçeği, kuru fasulye ve kanola gibi stratejik ürünlerde üretim alanlarını her geçen yıl genişlettiklerini aktaran Yılmaz, "Özellikle yağlık ayçiçeği ve kanola üretimi, ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Çiftçimizi desteklemek, gelirini artırmak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Samsun tarımı, üreticimizin gayreti ve devletimizin desteğiyle daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

