Ekonomi

Samsun'da toplu ulaşımda zamlı fiyat tarifesi belli oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından fiyat tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. UKOME kararı ile birlikte Samsun'da tramvay, otobüs, teleferik, minibüs dolmuş hatları, taksi dolmuş hatları, şehir merkezi ve ilçeler arası minibüs hatları, ticari taksi fiyat tarifesi ve kırsal kesimlerdeki dolmuş ücretleri güncellendi.

Tramvay ücretleri

UKOME'de alınan kararlara göre Samsun'da hafif raylı sistem (tramvay) 1-12 istasyon ücreti tam 8,39 TL'den 10,91 TL'ye, öğrenci ise 5,57'den 7,25 TL'ye yükseldi. 1-42 istasyon ücreti tam 12,11 TL'den 15,74 TL'ye, öğrenci 7,26 TL'den 9,44 TL'ye çıktı. Ayrıca öğrencilerin kampüs içi ulaşımı 81 kuruştan 1,05 TL'ye yükseldi.

Kent içi otobüs hatları ücretleri

Şehir içerisinde toplu ulaşım sağlayan kent içi otobüs hatları fiyat tarifesi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ekspres hattı, T3, T4 terminal hattı tam ücreti 11 TL'den 14 TL'ye, öğrenci de 7 TL'den 9 TL'ye çıktı. Tüm kent içi otobüs hatları ücretleri tam kişi 11 TL'den 14 TL'ye, öğrenci 7 TL'den 9 TL'ye yükselirken, ring hatları tam kişi 8 TL'den 10 TL'ye, öğrenci 5 TL'den 7 TL'ye çıktı. R29 ring hattı ise ücretsiz olarak belirlendi.

Minibüs dolmuş hatları fiyat tarifesi

Yeni kararlarla birlikte Atakum, Kutklukent, Kirazlık, Çatalarmut, Kalkancı, Derebahçe, Dereler, Hasköy, Karşıyaka, Devgeriş, Teknepınar, Hacıismail- şehir içi tam 13 TL'den 17 TL'ye, öğrenci 10 TL'den 14 TL'ye yükseldi. Otogar, Güzel Sanatlar - şehir içi tam 14 TL'den 18 TL'ye, öğrenci 12 TL'den 15 TL'ye çıktı. Yeşilkent, Adalar, Taflan, Tekkeköy-Samsun arası tam kişi 15 TL'den 20 TL'ye, öğrenci de 12 TL'den 16 TL'ye yükseldi.

Taksi dolmuş hatları fiyat tarifesi

Samsun şehir merkezinde hizmet veren 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu ve 4 Nolu Taksi Dolmuş Hatlarının 13 TL olan tam kişi ücreti 17 TL'ye, 10 TL olan öğrenci ücreti de 14 TL'ye çıktı.

İlçe şehir merkezi ve ilçeler arası minibüs hatları fiyat tarifesi

Batı ilçelerinden Alaçam-Samsun arası tam 56 TL'den 67 TL'ye, öğrenci 46 TL'den 54 TL'ye; Bafra-Samsun arası tam 42 TL'den 51 TL'ye, öğrenci 33 TL'den 41 TL'ye; 19 Mayıs-Samsun arası tam 28 TL'den 34 TL'ye, öğrenci 24 TL'den 27 TL'ye; Yakakent-Samsun arası tam 61 TL'den 73 TL'ye, öğrenci 48 TL'den 59 TL'ye çıktı. Doğu ilçelerinden Terme-Samsun arası tam 49 TL'den 59 TL'ye, öğrenci 38 TL'den 47 TL'ye; Çarşamba-Samsun arası tam 36 TL'den 43 TL'ye, öğrenci 29 TL'den 35 TL'ye; Ayvacık-Samsun ve Salıpazarı-Samsun arası tam 48 TL'den 58 TL'ye, öğrenci 38 TL'den 47 TL'ye yükseldi. Güney ilçelerinden Vezirköprü-Samsun arası tam 79 TL'den 95 TL'ye, öğrenci 64 TL'den 76 TL'ye; Havza-Samsun arası tam 61 TL'den 73 TL'ye, öğrenci 49 TL'den 59 TL'ye; Ladik-Samsun arası tam 60 TL'den 72 TL'ye, öğrenci 49 TL'den 58 TL'ye; Asarcık-Samsun tam 54 TL'den 65 TL'ye, öğrenci 44 TL'den 52 TL'ye; Kavak-Samsun arası da tam 43 TL'den 53 TL'ye, öğrenci de 35 TL'den 43 TL'ye çıktı.

Ticari taksi ulaşım ücretleri

Samsun'da taksimetre açılış ücreti 35 TL'den 46 TL'ye, km başına ücret 13 TL'den 17 TL'ye, dakika başına bekleme ücreti de 1,5 TL'den 2 TL'ye yükseldi.

Otopark ücretleri

Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark ücretleri ilk 15 dakikası ücretsiz olarak belirlendi. Tarifeye ise eskisine göre saat başına 10 TL zam geldi. 1 saate kadar otopark ücreti 30 TL, 1-2 saat 35 TL, 2-3 saat 40 TL, 3-4 saat 45 TL, 4-5 saat 50 TL, 5-6 saat 50 TL, 6-8 saat 55 TL, 8-10 saat 60 TL, 10-12 saat 65 TL ve 12-24 saat arası da 70 TL olarak fiyatlandırıldı.

Abonman fiyatları

Hafif raylı sistem ve otobüs abonman biniş tarifesi öğrenci 50 biniş (50 biniş + 50 aktarma) aylık 185 TL'den 240 TL'ye, 75 biniş (75 biniş + 75 aktarma) 280 TL'den 365 TL'ye yükseldi. Sivil olarak 50 biniş 420 TL'den 545 TL'ye, 75 biniş 590 TL'den 765 TL'ye, 100 biniş 745 TL'den 970 TL'ye ve 150 biniş ise bin 50 TL'den bin 365 TL'ye çıktı.

Samkart satış fiyatları

Alınan kararla birlikte tam Samkart satış ücreti 37 TL'den 50 TL'ye, Samkart kişiselleştirme ücreti 46 TL'den 60 TL'ye, yıllık vizeleme ücreti 27 TL'den 35 TL'ye ve kayıp kart ücreti de 46 TL'den 60 TL'ye yükseldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince onaylanan UKOME kararları, valilik onayının ardından yürürlüğe girecek. - SAMSUN