Samsun\'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi'nde kent içi toplu taşıma, minibüs, taksi, öğrenci servisleri ve gezinti teknelerine ilişkin yeni ücret tarifelerini içeren teklif, meclisten oy çokluğuyla geçerek karara bağlandı.

SBB Meclisi Ağustos Ayı Kapanış Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis binasındaki toplantıda, komisyonlardan meclise gönderilen 54 madde görüşüldü. Toplantıda "Ulaşım hizmetlerine ait ücret tarifelerinin güncellenmesi" ile "Kent İçi Toplu Taşıma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" teklifleri de görüşüldü.

Görüşmelerde teklif edilen ücret tarifelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bağımsız Meclis Üyesi Atilla Tekcan, son zammın şubat ayında yapıldığını söyledi. Artan yakıt maliyetleri nedeniyle dolmuş ve ticari taksi ücretlerine yapılan artışı anlayışla karşıladıklarını ifade eden Tekcan, diğer toplu taşıma araçlarına yönelik artışların yüksek olduğunu belirterek belediyenin bunları sübvanse etmesi gerektiğini belirtti ve teklife 'ret' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise "Büyükşehir Belediyemizin birçok vatandaşımıza ulaşımda çeşitli kolaylıkları var. Şehit yakınları, yaşlılar, öğrenciler gibi birçok gruba ulaşımda kolaylık ve destek sağlıyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışma neticesinde böyle bir tablo meclis gündemine geldi. Kentimize hayırlı olsun" dedi.

Söz konusu teklif, konuşmaların ardından meclis üyelerinin kabulüne sunuldu. Teklif, oy çokluğu ile geçerek karara bağlandı. Ulaşım, servis, taksi, minibüs ve tramvay ücretlerine ilişkin komisyon kararlarının, Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerince imzalanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.