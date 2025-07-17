Samsun'da Üreticilere 9,7 Milyon TL Hibe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da Üreticilere 9,7 Milyon TL Hibe

Samsun\'da Üreticilere 9,7 Milyon TL Hibe
17.07.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'da 72 üreticiye toplam 9,7 milyon TL hibe sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Samsun'da 72 üreticiye toplam 9 milyon 729 bin TL hibe verilecek.

Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKDP) 16. Etap altyapı projeleri kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yatırıma alınan üreticiler ile hibe sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu yıl ilimizde kabul edilerek bakanlığımızın onayına sunulan 'Kırsal Kalkınma Projelerimizin' tamamı yatırıma alınmıştır. Uygulanacak olan altyapı projeleri sayesinde ilimizde üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar karşılanmaktadır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 72 üreticiden yer tespitleri gerçekleştirilen altı üreticimiz ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. İlimizde 2025 Başvuru Dönemi kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazan 72 yatırımcımızın 19 milyon 458 bin TL olan toplam proje tutarının 9 milyon 729 bin TL'sine hibe desteği sağlanacaktır. Program kapsamında iş takvimi çerçevesinde yer tespitleri devam eden yatırımcılarının ile hibe sözleşmeleri imzalanmaya devam edecek. Uygulanacak projelerin ilimiz tarımına yatırımcısına üreticisine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Yönetim, Ekonomi, samsun, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Üreticilere 9,7 Milyon TL Hibe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

17:02
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı, yerine Ersin Karaman atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı, yerine Ersin Karaman atandı.
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:21
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı
Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
22:19
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
21:50
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
21:36
UEFA, Arsenal Tivat’ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
21:30
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger’e 3-2 kaybetti
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti
21:30
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 17:09:47. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Üreticilere 9,7 Milyon TL Hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.