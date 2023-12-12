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Samsun'da yapılan fırın denetiminde ceza ve tutanak - Son Dakika
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Samsun'da yapılan fırın denetiminde ceza ve tutanak

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fırın denetiminde 2 fırına ceza yazıldı, 5 fırın hakkında tutanak tutuldu. Denetimlerde hijyen, ruhsat, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve işlemler yapıldı.

Samsun\'da yapılan fırın denetiminde ceza ve tutanak
12.12.2023 - 09:50,
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Samsun'da yapılan fırın denetiminde 2 fırına ceza yazıldı, 5 fırın hakkında tutanak tutuldu.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine fırınlara şafak denetimi yaptı. Zabıta ekipleri 30 fırında gramaj, genel hijyen, fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirdi. Kontrol esnasında bazı fırınlarda eksikler tespit edildi. Hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye cezai işlemi uyulandı, 5 işyeri hakkında da tutanak tutuldu.

"Halkımızın sağlığını çok önemsiyoruz"

İlkadım Belediyesi olarak halkın sağlığını çok önemsediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için de zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yaptığımız denetimlerde hijyen, ruhsat, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarı ve işlemlerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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