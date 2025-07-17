Samsun\'da yatırımlar 100 milyarı aştı: 432 projeyle kalkınma hamlesi sürüyor

Samsun'da 2025 yılı itibarıyla yürütülen kamu yatırımlarının toplam tutarı 102 milyar 751 milyon TL'yi buldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ulaşımdan sağlığa, sanayiden eğitime kadar birçok alanda yürütülen projeler ele alındı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (OKA) gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na kaymakamlar, belediye başkanları, üniversite temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, Samsun genelinde kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen 432 projeden 84'ü tamamlandı, 258'i ise devam ediyor.

Kapsamlı toplantı ve projelerin genel durumu

Toplantıda sunulan verilere göre:

Toplam 432 proje bulunmakta olup, bunların 320'si yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 112'si ise belediyelerce yürütülüyor. Projelerin genel toplam tutarı 102 milyar 751 milyon TL. Dönem sonu itibarıyla 84 proje tamamlanırken, 258 proje yıllara sari olarak devam ediyor.

Ulaşım ve altyapı yatırımlarında büyük atılım

Samsun'un kalkınmasında kritik rol oynayan ulaşım ve altyapı yatırımları hız kesmeden sürüyor. Başta Batı Çevre Yolu, Yeşilkent Kavşağı, Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Samsun-Bafra Arası ve Samsun Çevre Yolu Onarımı olmak üzere, toplam proje bedeli 27 milyar TL'yi aşan ulaşım yatırımları devam ediyor.

Altyapı projeleri de şehrin geleceğine yön verecek stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Salıpazarı Barajı, Mert Irmağı Islahı, 19 Mayıs Barajı Sulaması, Çarşamba Ovası Sulaması projeleri, Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali ve Terme Çayı Islahı gibi projelerin toplam tutarı yaklaşık 51 milyar TL'ye yaklaşmakta.

Eğitim, sağlık ve sanayide yatırımlar devam ediyor

Eğitim kalitesini artırmak amacıyla yaklaşık 33 projeyle yatırımlara kesintisiz devam eden Samsun, sağlık altyapısını da güçlendiriyor. 7,5 milyar TL proje bedeline sahip Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere, Tekkeköy, Alaçam/Yakakent, Atakum, Ayvacık Devlet Hastaneleri gibi projelerle sağlık hizmetleri altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarımsal üretimde başarı grafiğini yukarı taşımak için modern tarım uygulamaları yaygınlaştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 255 milyon TL kredi ve hibe desteğiyle kurulan Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi üretime başladı. Bu modern tesisin ekonomiye yıllık 1,5 milyar TL katkı sunması ve yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

OSB'ler ve stratejik sanayi yatırımları

Samsun, köklü ve güçlü sanayi altyapısıyla öne çıkıyor. İlde bulunan 11 adet OSB, şehrin sanayi alanındaki en büyük gücünü oluşturuyor. Mevcut OSB'lerin altyapısı güçlendirilirken, yeni OSB'ler kurma çalışmaları da sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın müjdesini verdiği Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB sayesinde su ürünlerinde yenilikçi üretim ve dış pazarlara erişim kabiliyeti artırılacak.

260 hektarlık alana sahip Samsun Yeni OSB'de yatırımcılara kesintisiz altyapı hizmetleri sunulurken, yer tahsisi yapılan firmaların inşaatları hızla yükseliyor. Bu OSB'de otomotiv ve savunma sanayi gibi stratejik sektörler için de özel alanlar ayrılmış durumda. Ayrıca, OSB'lerde OKA ve TSE iş birliğinde Yeşil OSB'ler için eğitim programları düzenlenecek.

Savunma sanayi yatırımları

Savunma sanayi alanında ise Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), 2 milyar TL'lik yatırımla hayata geçireceği Samsun Üretim Kampüsü ile şehri önemli bir savunma sanayisi merkezine dönüştürecek.

Samsun'un lojistik altyapısı da güçleniyor. Havza OSB'yi Samsun Limanı'na demir yolu ile bağlayacak 682 milyon liralık hattın yapım projesinin Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu'nda kabul edilmesi, şehrin lojistik önemini artıracak.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" da Samsun'da uygulamaya alındı. OKA tarafından yürütülecek bu program çerçevesinde Samsun'da silah ve silah parçaları üretimi, akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi ve tıbbi cihaz üretimi stratejik sektörler olarak belirlendi. Bu alanlardaki yatırımlara KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 240 milyon TL'ye kadar faiz/kar payı desteği, yüzde 60 kurumlar vergisi indirimi ve 8 yıl SGK işveren hissesi desteği gibi çeşitli teşvikler sağlanacak.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında OKA tarafından Samsun için hazırlanan 10 yıllık gelişim senaryosu, orta-yüksek teknoloji sanayi, mavi ekonomi ve lojistik altyapı olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. Samsun Lojistik Merkezi'nin (SLC) hizmet kapasitesini artırmak ve demir yolu entegrasyonunu sağlamak amacıyla imzalanan 65 milyon TL bütçeli yeni proje ile SLC'ye 5.000 m'lik dökme yük depoları ve konveyör bant sistemi kurulacak. SLC'nin 2025 yılı içerisinde tamamlanacak demir yolu bağlantısıyla stratejik konumu daha da pekişecek.

Çevre bilinci ve sosyal yaşam

İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 2025 yılı 'Çevre' temalı kararları doğrultusunda, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler, OSB'ler, ticaret ve sanayi odaları, STK'lar ve muhtarlıkların paydaş olduğu 13 çevre projesi başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Aile Yılı kapsamında 2025 yılı boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla eğitimler, huzurevi ziyaretleri, geziler ve atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Samsun'da ikinci kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 300'e yakın sanatçı ve 426 etkinlikle şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı. 39 ayrı noktada yaklaşık 400 bin misafirin katıldığı festival, Samsun'da adeta bir kültür sanat şöleni yaşattı.

Afet önlemleri ve güvenlik uyarıları

Yeşil Vatanın korunması amacıyla 19 Haziran 2025 tarihli Genel Emir kapsamında ormanlarda ateş yakılmaması, atıkların toplanması, anız yakılmaması ve izmarit atılmaması gibi önlemler konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

İlde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı 29 Nisan 2024 tarihli Genel Emir kapsamında alınan önlemlere uyulması, belirlenen yüzme alanlarının kullanılması, cankurtaran bulunan sahillerin tercih edilmesi ve çeken akıntı konusunda dikkatli olunması önem arz ediyor.

Yoğun yağış sebebiyle yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı tüm kurumlarla birlikte gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi. Vatandaşların uyarılara dikkat etmesi istenirken, olumsuzluklara karşı Samsun Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerinde ve zamanında müdahale edileceği ifade edildi. - SAMSUN