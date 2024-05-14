Samsun\'un Bafra ilçesinde yetiştirilen organik çilekler talep görüyor

Ekonomi

Samsun'un Bafra ilçesinde yetiştirilen organik çilek, lezzeti, aroması ve görselliğiyle oldukça fazla talep görüyor.

Sezonun gelmesiyle birlikte tarım işçileri maske ve eldivenlerini takarak, doğal ortamda yetiştirilen çilekleri özenle topluyorlar. Hasat edilen çilekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek sofralara ulaşıyor. Tamamen organik ve doğal ortamda yetiştirilen çilekler, tüketiciler tarafından hem sağlıklı hem de lezzetli alternatifler olarak tercih ediliyor.

Elifli Mahallesi'nde örnek çiftçi Bayram Ali Kadıoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çiftçilerin önemine vurgu yaptı. Kadıoğlu, "Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizi onurlandırmak için her yıl 14 Mayıs'ta Çiftçiler Günü kutlanıyor" ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlar geçen senenin altında"

Ülkedeki çiftçilerin emeklerinin toplum tarafından takdir edilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, çiftçilerin ekonomik şartlarına dikkat çekerek, "Geçmiş yıllara göre girdi maliyetlerimiz yüzde 30 arttı ancak, satış fiyatlarımız geçen senenin altında. Fiyat yükseltip fırsatçılık yapmıyoruz, tüketicilere karşı sorumlu bir tutum sergiliyoruz. Vatandaşların alım gücünü gözeterek çilekleri makul fiyatlarla sunmayı tercih ediyoruz. Şu anda 100 TL olması gereken çileğin kilosunu 60 TL'den satıyoruz. Ayrıca çileklerimizin bir kısmını şehit ailelerine ücretsiz olarak dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaliteli çilekte pazar sorununun yaşanmadığını aktaran Kadığoğlu, günlük bin TL'ye işçi bulmakta zorlandıklarını, çilek yetiştiriciliğini daha fazla yaygınlaştırmak istediklerini de sözlerine ekledi. - SAMSUN