Samsun ekonomi haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon - Son Dakika
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Samsun ekonomi haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon

10.10.2022 19:48
Samsun ekonomi haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon

Samsun haberine göre Samsun'da 14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin TL maaş promosyonu ödenecek.

Samsun'da 14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin TL maaş promosyonu ödenecek.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ile banka arasında yapılan promosyon görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Samsun'da görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu ödemeyi kapsayan anlaşmada imzalar atıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasında yapılan anlaşmaya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, komisyon üyeleri ile banka yetkilileri imza attı.

Akabinde Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen banka promosyonu görüşmelerinde; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ve banka yetkilileri ile varılan anlaşma neticesinde 1 yıl ilaveli olarak ve ceza şartı olmaksızın, her bir çalışanımıza önümüzdeki Kasım ayında 27 bin TL ödenecek şekilde prensip anlaşmasına varılmıştır. Sendikamızın da yoğun emek ve mesai harcadığı bu süreçte İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'a ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun ekonomi haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon - Son Dakika

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