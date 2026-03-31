Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin geleceği masaya yatırıldı

31.03.2026 17:39  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen olağan genel kurula, çeşitli kurumların temsilcileri katılarak merkezin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeleri değerlendirildi.

Samsun Valiliği öncülüğünde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım A.Ş. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda merkezin mevcut durumu ile geleceğe yönelik vizyonu ele alındı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan genel kurula, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Genel kurulda Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin mevcut durumu değerlendirilirken, merkezin gelişimi için yürütülebilecek çalışmalar ile gelecek vizyonu kapsamındaki projeler görüşüldü. Ayrıca 2025 yılı faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları da ele alındı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ni işleten firma etkinliklerini sonlandırmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:37:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.