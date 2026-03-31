Samsun Fuar ve Kongre Merkezi\'nin geleceği masaya yatırıldı

Samsun Valiliği öncülüğünde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım A.Ş. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda merkezin mevcut durumu ile geleceğe yönelik vizyonu ele alındı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan genel kurula, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Genel kurulda Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin mevcut durumu değerlendirilirken, merkezin gelişimi için yürütülebilecek çalışmalar ile gelecek vizyonu kapsamındaki projeler görüşüldü. Ayrıca 2025 yılı faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları da ele alındı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ni işleten firma etkinliklerini sonlandırmıştı.