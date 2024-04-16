Samsun Gastronomisi Tanıtım ve Tadım Etkinliği

Ekonomi

"Samsun Gastronomisi Tanıtın ve Tadım Ekinliği"nde şehrin lezzetleri protokol ve davetlilere sunuldu.

15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında "Samsun Gastronomisi Tanıtın ve Tadım Ekinliği" gerçekleştirildi. Etkinliğe; Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

"Samsun önemli bir altyapıya sahip"

Bafra manda kaymaklı lokum, Bafra pidesi, Çarşamba pidesi, Terme pidesi, Yakakent mantısı, Bafra nokulu, Samsun simidi, Samsun kaz tiridi, Çarşamba kıvratması ve Salıpazarı kestane balı gibi coğrafi işaret tescilli tatları başta olmak üzere birçok yöresel lezzetiyle Samsun mutfağının sağlıklı, geleneksel, köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Vali Tavlı, şehrin doğal, tarihi ve kültürel turizm potansiyelinin yanında gastronomi turizmi anlamında da önemli bir altyapıya sahip olduğunu ifade etti.

Ayrıca etkinlikte misafirlere yöresel lezzetler koyun peyniri, mantı, pancarlı ekmek, salep, Nebiyan fasulyesi, dal turşusu, pıtıl, şeker pancarı pekmezi, kuşburnu marmeladı, acuk ekşisi, menemen, fasulye turşusu, kıvratma, keşkek, fındık ezmesi, kestane balı, kestane böreği, pekmezli simit, yoka tatlısı, baklalı dolma, katık böreği, pide, dondurma, nokul, manda kaymaklı lokum, manda peyniri, manda yoğurdu, manda kaymağı, kaz tridi, haluçka çorbası, lahana çorbası ve tarhana çorbası ikram edildi. - SAMSUN