Samsun geleceğe hazırlanıyor: İlkadım’da milyarlarca liralık yatırım

Samsun Valiliği, İlkadım ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden ulaşım, sağlık, eğitim, spor, güvenlik ve altyapı yatırımlarının toplam bedelinin 4 milyar 432 milyon 740 bin TL olduğunu açıkladı. Maliyetleri belirtilmeyen Toybelen Sanayi Sitesi ile İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya Gösteri Merkezi yatırımlarıyla birlikte ilçeye kazandırılan yatırımların toplam büyüklüğünün daha da arttığı bildirildi.

Samsun Valiliği, İlkadım ilçesinde son dönemde hayata geçirilen ve yapımı devam eden önemli yatırımlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, ulaşım, sağlık, eğitim, spor, güvenlik, altyapı ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştirilen projelerin ilçenin gelişimine önemli katkı sunduğu belirtildi. Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, İlkadım ilçesinde tamamlanan ve devam eden projeler içerisinde maliyeti açıklanan yatırımların toplam bedeli 4 milyar 432 milyon 740 bin TL oldu. İlçede tamamlanan önemli yatırımlar arasında 899 milyon TL bedelli Yeşilkent Kavşağı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından şehre kazandırılan, bin 526 dükkan ve 82 ticari birimin yer aldığı Toybelen Sanayi Sitesi bulunuyor. Ulaşım alanında ise toplam 814 milyon 954 bin TL bedelli Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Köprülü Kavşağı ve Kenan Şara Köprülü Kavşağı hizmete sunuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya Gösteri Merkezi de ilçeye kazandırılan önemli projeler arasında yer aldı.

Sağlık, spor, eğitim yatırımları

İlkadım'da yapımı devam eden yatırımlar arasında 102 milyon 367 bin TL bedelli İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, 200 milyon TL kredi tahsis edilen İlkadım Atıksu Kolektör Hattı, 101 milyon 22 bin TL bedelli İlkadım Çocuk Destek Merkezi, 205 milyon 458 bin TL bedelli İlkadım Özel Eğitim Kampüsü, 226 milyon 358 bin TL bedelli İlkadım 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 100 kişilik pansiyonu, 189 milyon 644 bin TL bedelli İlkadım 32 Derslikli Ulugazi İlkokulu yer alıyor. Sağlık yatırımları kapsamında 599 milyon TL bedelli İl Sağlık Müdürlüğü, ulaşım yatırımları kapsamında ise 722 milyon 204 bin TL bedelli merkez birinci ve ikinci etap yol yapım işlerinin İlkadım ilçesindeki bölümleri sürdürülüyor. Bunun yanı sıra 125 milyon 334 bin TL bedelli İlkadım Yüzme Havuzlu Spor Salonu, 122 milyon TL bedelli tescilli eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi restorasyonu, 76 milyon 733 bin TL bedelli Derecik Mezarlığı drenaj sistemi ve üstyapı genel onarımı ile 48 milyon 666 bin TL bedelli İlkadım Liman Restoranı projeleri de devam eden yatırımlar arasında bulunuyor. Maliyetleri belirtilmeyen Toybelen Sanayi Sitesi ile İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya Gösteri Merkezi yatırımlarıyla birlikte İlkadım ilçesine kazandırılan yatırımların toplam büyüklüğünün daha da arttığı, ilçenin Samsun'un cazibe merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Samsun Valiliği, kentte hayata geçirilen yatırımlarda emeği bulunan kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, Samsun'un bölgesel önemini artıran projelerin devam edeceğini ifade etti.