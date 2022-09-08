Tekkeköy'de fındık patozda - Son Dakika
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Tekkeköy'de fındık patozda

08.09.2022 10:07

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hasat edilen fındık patozdan geçirilmeye devam ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hasat edilen fındık patozdan geçirilmeye devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından olan fındık Samsun'un Tekkeköy ilçesinde de bolca yetiştiriliyor. Bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyleyen üreticiler fındık toplama ve patoza verme işlemlerini sürdürüyor. Patoz işlemi ile yeşil kabuğundan ayrılan fındık, satış öncesinde güneşte kurutmaya bırakılıyor.

Fındık hasadına devam eden Sarıyurt Mahallesi'ndeki üreticiler zorlu mesailerini anlattı. Zeki Gür, "15-20 gündür hasada devam ediyoruz. Hava şartlarından dolayı bir 10 gün daha devam edebiliriz. Toplamasını yaptık herşeyini bitirdik. Sonrasında da patoza verdik. Allah'ın izniyle kurutacağız. Çuvallayacağız ve satışa sunacağız. 20-25 dönüm bir yerim var. 2.5 – 3 ton fındık bekliyorum. 10-15 ton fındığı olan arkadaşlarımız da var. Onlar hala daha devam ediyor. Onlar belki de 1.5 ay hiç durmadan fındıkla uğraşıyor. Fiyatlardan da çok memnunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Fındık üreticimize yardımcı oldu. Yüzde yüz bir zam yaptı. Bu zammı hiç kimse bulamaz. Herkes şükrediyor" dedi.

Sezai Gür ise, "15 gün oldu toplamaya başlayalı. Bugünde patoza verdik. Bundan sonra kurutacağız. 3-4 ton fındık bekliyoruz. Allah bereket versin. Tekkeköy'de her taraf fındık. İnsanlar şimdilerde bizim gibi fındığını satışa hazırlamak için uğraşıyor" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekkeköy'de fındık patozda - Son Dakika

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