Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı\'nda staj yapacak öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri görüşüldü

Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda staj yapacak olan meslek lisesi öğrencilerinin staj yapacakları iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması konusu görüşüldü.

Tekkeköy Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. İlk oturumda il mesleki eğitim politikası, mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, mesleki teknik eğitime ait verilerin değerlendirilmesi ile görüş ve öneriler gündeme alındı.

Toplantıya ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Dr. Şenol Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldı.

Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, dilek ve temenniler ile sonlandı. - SAMSUN