Samsun, Karadeniz\'in En Ucuz Suyunu Sağlayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nde en ucuz suyu sağlayan şehir olacağını söyledi. "30 büyükşehir arasında mesken su fiyatında 15. sıradaydık, yeni düzenlemeyle 19. sıraya ineceğiz" diyen Doğan, 18 metreküpe kadar su kullanımında fiyat artışı yapılmayacağını, 20 metreküp üzerindeki tüketimlerde ise kademeli artış uygulanacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2025 Yılı 1. Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan SASKİ Genel Kurulu'nda 9 gündem maddesinden 3'ü komisyonlara havale edilirken, kalan maddeler ile bir gündem dışı teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Halit Doğan, altyapıya dair kapsamlı bilgiler verdi.

"Altyapıyı önemli ölçüde güçlendirdik"

2024 yılı boyunca 794 km içme suyu, 113 km kanalizasyon ve 33 km yağmur suyu hattı döşediklerini belirten Başkan Doğan, "94 içme suyu deposu inşa ettik. Bafra- Alaçam arasında terfi ve isale hattı yaparak 19 Mayıs Barajı'ndan Alaçam ve Yakakent'e uzun vadeli içme suyu sağladık. Kavak ilçe merkezi için Güven Göleti'nden su transferiyle susuzluğa acil çözüm sunduk. Atakum ve İlkadım'ın yüksek kesimlerinde yatırımlarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Karadeniz'in en büyük içme suyu arıtma tesisi yolda"

Doğan, 1,5 milyar TL maliyetli Selahattin Ereren 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatının başladığını belirterek, "2025 yılında yüzde 35'i tamamlanacak. Tesis bitince günlük toplam kapasite 400 bin metreküp olacak ve Samsun'un uzun vadeli içme suyu güvenliği sağlanacak. Ayrıca Karadeniz'in en büyük laboratuvarı ve ambarı da kurulmuş olacak" şeklinde konuştu.

2027'de yapımına başlanması planlanan Samsun Dargöl Barajı için proje çalışmalarının sürdüğünü, Kavak Çiçekyazı Göleti'nin de Asarcık, Kavak, Ladik ve Havza'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere DSİ'den tahsis edildiğini açıkladı.

"Karadeniz'in en ucuz suyu Samsun'da olacak"

Yoğun yatırımlara rağmen mali yapının dengede olduğunu vurgulayan Doğan, "Mart 2024'te 66 milyon euro olan borcumuz bugün itibarıyla 64 milyon euroya geriledi. 30 büyükşehir arasında mesken su fiyatında 15. sıradaydık, yeni düzenlemeyle 19. sıraya ineceğiz. Böylece Karadeniz'in en ucuz suyu Samsun'da olacak" dedi.

Kademeli sistemde 1-17 metreküp arası kullanımın tek kademe olarak değerlendirileceğini belirten Başkan Doğan, "Burada şunu hedefliyoruz: Biliyorsunuz geçen genel kurulda kademeli bir sisteme geçmiştik. 1-13 metreküp 1. kademe, 14-15 metreküp 2. kademe, 16-17 metreküp 3. kademe demiştik. Şimdi ise 1-17 metreküpe kadar olanların tamamını 1. kademe olarak değerlendireceğiz ve 1. kademedeki hemşehrilerimize bir iyileştirmede bulunacağız. TEFE -TÜFE gerçekleşme oranı yüzde 64. Bizim mesken kullanıcılarına yansıttığımız fiyat farkı yüzde 25. Yani 18 metreküpe kadar su kullanan hemşehrilerimizin kullandığı su fiyatında hiçbir değişiklik olmayacak. 20 metreküpün üzerinde su kullananlar için kademeli bir artış ön geriyoruz. Bu durum su tasarrufu da sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Genel kurulun ikinci oturumuna Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlık ederken, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ise 2025 yılı faaliyet raporunu sundu. - SAMSUN