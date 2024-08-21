Samsun Kasaplar Odası Başkanı: Ucuz etlerde her şey olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Kasaplar Odası Başkanı: Ucuz etlerde her şey olabilir

Samsun Kasaplar Odası Başkanı: Ucuz etlerde her şey olabilir

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, vatandaşları ucuz etten uzak durmaları konusunda uyardı. Şen, Samsun'da at ve eşek eti bulunmadığını belirtti ve ucuz etin içeriği konusunda şüphelenilmesi gerektiğini söyledi.

21.08.2024 16:27
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Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, vatandaşların ucuz etten uzak durması gerektiğini belirterek, "Ucuz etlerde her şey olabilir" dedi.

Et fiyatlarını değerlendiren Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, "Ben bu yaşıma kadar Samsun'da at ve eşek eti diye bir şey duymadım. İnşallah öyle bir şey de olmaz. Samsun'daki vatandaşlarımız bu konuda içleri rahat olabilir. 14 senedir oda başkanlığı yapıyorum. Mesleğin içindeyim, ben Samsun'da böyle bir şeye rastlamadım. Çünkü içindeyiz, görüyoruz, kimin ne yaptığını biliyoruz. Alışveriş yaparken piyasanın altında bir et fiyatı gördüğümüz zaman şüphelenmeliyiz. Şimdi Samsun'da 360 liraya kıyma satan yerler var. Sen bunu nasıl 360 liraya satabiliyorsun? KDV var, kesim maliyeti var. Bunlar da eşek ve at eti olmayabilir ama her şey olabilir. Ucuz etten insanların uzak durması lazım. Samsun'da at ve eşek etinin olmadığına kesinlikle eminim. Tabii, büyük firmalara ben bir şey diyemem, kefil olamam. Benim dışımdaki firmaları bilmiyorum. Bugün ben 500 liraya kıyma satarken sen 360 liraya nasıl kıyma satabiliyorsun? 355 lira karkasın kilosu iken bunun kemiği var, kesim ücretleri var, KDV'si var, masrafları var. Nasıl satabiliyorsunuz? Sakatat eti mi olur, kelle eti mi olur, ona bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

"At ve eşek eti Samsun'a giremez"

Ucuz etten uzak durulması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Şen, "Gerçek anlamda bizim kestiğimiz bugünkü dana etinin fiyatı 500 liradır, 480 falan olur ama 360 lira olmaz. Bunu alan vatandaşlarımız duyarlı olsunlar, ne aldıklarına baksınlar, ne kıyması var baksınlar. Samsun'da at ve eşek eti olmaz, olmadı, olamaz da. Şüpheli eti diğer etlerden vatandaş rengine bakarak ayırt edebilir; kıpkırmızıdır, yağsızdır, zaten onu satıcı tezgaha koyamaz. Ete renk enjekte edeni duyuyoruz, su enjekte edeni duyuyoruz. Biz bunları yaşamadık ama duyduk. Elhamdülillah, kendi esnafımızın her şeyine kefiliz. Zaten devamlı denetim içerisindeyiz. At ve eşek eti Samsun'a giremez" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Kasaplar Odası Başkanı: Ucuz etlerde her şey olabilir - Son Dakika

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