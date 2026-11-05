Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman gramın 6 bin 700 lirayı test ettiğini söyledi - Son Dakika
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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman gramın 6 bin 700 lirayı test ettiğini söyledi

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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman gramın 6 bin 700 lirayı test ettiğini söyledi
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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, ABD seçim sonrası faiz baskısı ve küresel risklerin azalmasıyla gram altının iç piyasada 6 bin 700 lirayı test ettiğini söyledi. Özman, ons altının 4 bin 100 doları aştığını ve 4 bin 200 dolara doğru ilerlediğini belirtti.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) seçim sonuçlarının ardından faiz baskısı ve küresel risklerin azalmasıyla altının yeniden şahlandığını belirterek, gram altının iç piyasada 6 bin 700 lira seviyelerine kadar tırmandığını söyledi.

Piyasada yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Salih Özman, ABD yönetiminin seçim sonrası yaşadığı güç kaybının küresel piyasalarda bir rahatlama oluşturduğunu, enerji hatlarındaki risklerin düşmesiyle beraber FED'in faiz artış baskısının hafiflediğini ve yatırımcıların yeniden güvenli limana sığındığını vurguladı.

"Ons altında hedef 4 bin 200 dolar"

Uluslararası piyasalarda altına olan talebin gözle görülür şekilde ivme kazandığını belirten Özman, "Seçim sonuçlarının ardından beklentilere paralel olarak altına çok ciddi bir talep girişi yaşandı. Düne kadar 4 bin doların altında seyreden ons altın, bugün hızlı bir sıçramayla 4 bin 100 dolar sınırını aştı ve 4 bin 200 dolar seviyelerine doğru yol alıyor. ABD tahvillerinin cazibesini yitirmesiyle küresel yatırımcılar, hem yüksek gelir potansiyeli hem de güvenli liman niteliği sebebiyle rotayı tamamen altına çevirmiş durumda" dedi.

"Gram altın iç piyasada yükseliş trendini koruyor"

Ons altındaki küresel rallinin iç piyasadaki fiyatlara da doğrudan yansıdığını ifade eden Başkan Özman, "İç piyasada daha önce 6 bin lira seviyelerine kadar çekilen gram altın, ons altındaki bu sert tırmanış ve artan talep dalgasıyla 6 bin 700 lira seviyelerini test etti. Şu sıralar 6 bin 660 lira bandında dengelenmeye çalışan bir gram altın var. Ons altındaki yukarı yönlü ivme korunduğu sürece, yurt içindeki altın fiyatlarının da bu hareketliliği sürdürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiSamsunFinansSon Dakika

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