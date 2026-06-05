Samsun Kuyumculuk Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Samsun Kuyumculuk Fuarı Açıldı

05.06.2026 14:18
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Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kuyumculuk fuarı başladı, sektör temsilcileri buluştu.

Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı kapılarını açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, 55 sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuarın açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun ticaretinin ve ekonomisinin kalbi Samsun'da buluşmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Samsun'un geçmişte olduğu gibi yeniden ülkenin önde gelen fuar kentlerinden biri olma hedefine ulaşacağına inandığını belirten Tavlı, "Özellikle Samsun'umuzun marka değerini artıracak olan Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin hizmet vermeye başlamasıyla bu hedefe daha hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz kuyumculuk fuarının hem bu misyona katkı sunacak hem de Samsun'umuzda, Kuzey Anadolu'muzda, Karadeniz'de sektör temsilcilerinin yeni iş bağlantıları kurması için ideal ortam oluşturduğunu müşahede ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'a yakışır ev sahiplikleriyle Samsun Fuar ve Kongre Merkezini daha canlı hale getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezini 365 gün yaşayan bir yer haline getirmek istediklerini söyleyen Doğan, "Bu nedenle hem sektör temsilcilerimize hem sanayi ticaret odamıza hem ticaret borsamıza hem Samsun'umuzun tüm üreten paydaşlarına çok daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah burayı el birliğiyle daha güçlü hale getiririz. Fuarın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman ve Esfa Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aşık'ın da katıldığı açılışın ardından katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 7 Haziran'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Samsun, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Kuyumculuk Fuarı Açıldı - Son Dakika

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