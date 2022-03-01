Samsun ocak ayında 116 ülkeye 79,1 milyon dolar ihracat yaptı - Son Dakika
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Samsun ocak ayında 116 ülkeye 79,1 milyon dolar ihracat yaptı

01.03.2022 14:26
Samsun ocak ayında 116 ülkeye 79,1 milyon dolar ihracat yaptı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocak ayına göre Samsun'un yılın ilk ayında ihracatını yüzde 16,9 artırarak, 116 ülke ve dört serbest bölgeye toplam 79,1 milyon dolar değerinde ihracat yaptığını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocak ayına göre Samsun'un yılın ilk ayında ihracatını yüzde 16,9 artırarak, 116 ülke ve dört serbest bölgeye toplam 79,1 milyon dolar değerinde ihracat yaptığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, yılın ilk ayında Samsun'un 116 ülke ve dört serbest bölgeye toplam da 79,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen yılın ilk ayına göre Samsun'un ihracatını yüzde 16,9 arttırdığını belirten Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin ABD, Hollanda, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Yemen olduğunu, bu ülkeleri ise Sierra Leone, Birleşik Krallık ve Almanya'nın takip ettiğini söyledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 Ocak döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, "İlimizden ilk ayda en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni yer almıştır. Onu ise motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları takip etmiştir. Üçüncü sırada ise, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, dördüncü sırada da, elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları gelmiştir. Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları ise beşinci sırada yer almıştır. Bu ürünleri de demir ve çelik, silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı, demir veya çelikten eşya, kauçuk ve kauçuktan eşya, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler takip etmiştir" dedi.

Murzioğlu'ndan barış temennisi

Samsun'un ilk ayda yapmış olduğu ihracat rakamlarının ilerisi için umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, "Samsunumuz geçen yıl tarihinin ihracat rekorunu kırmıştı. Samsun tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aşarak, 1 milyar 289 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti. Hepimizin bildiği gibi dünya korona virüsü ile savaş veriyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Ama hem ülke olarak hem de Samsun olarak biz yaşanan krizi fırsata çevirmesini bildik. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Ama şu anda hemen yanı başımızda yaşanan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bizi de tüm dünyayı da tedirgin etmektedir. Temennimiz iki yakın partnerimiz olan komşu ülkelerin savaşa derhal son vermeleridir. Çünkü bu savaşın kimseye fayda sağlamayacağı aşikardır. İnşallah tez zamanda barış sağlanır ve bölgemiz huzura kavuşur" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun ocak ayında 116 ülkeye 79,1 milyon dolar ihracat yaptı - Son Dakika


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