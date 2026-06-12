Samsun Savunma Sanayisinde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Makine ve Kimya Endüstrisi(MKE) tarafından hayata geçirilen Çarşamba üretim kampüsü ile BAYKAR'ın şehrimizde gerçekleştireceği yatırım, Samsun'un yüksek teknoloji ve savunma sanayiindeki konumuna yeni bir boyut kazandıracaktır" dedi.

Türkiye'nin son 24 yılda hayata geçirilen kalkınma hamlelerinin milletin ortak gayretinin ürünü olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz, Samsun'un da bu dönüşüm sürecinin en önemli merkezlerinden biri olarak her alanda gelişimini sürdürdüğünü vurguladı. Milli Mücadele'nin ilk adım şehri olan Samsun'u üretimin, lojistiğin, teknolojinin ve ihracatın öncü şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, ulaştırmadan sağlığa, sanayiden savunma sanayiine kadar birçok alanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yatırım hamlelerinden birinin kentte hayata geçirildiğini kaydetti.

Batı Çevre Yolu, hızlı tren projeleri, havalimanı yatırımları ve lojistik altyapıyı güçlendirecek çalışmalarla Samsun'un Karadeniz'in en önemli ulaşım ve ticaret merkezlerinden biri olmasının hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla şehrin, Karadeniz'i Türkiye'nin iç bölgelerine ve uluslararası ticaret koridorlarına bağlayan stratejik konumunu daha da güçlendireceğini dile getirdi. Sağlık alanında da önemli yatırımların sürdüğünü belirten Yılmaz, Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere devam eden projelerle kentin sağlık altyapısının daha ileri seviyeye taşınacağını söyledi.

Sanayi alanında Samsun'un yeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Yılmaz, "Organize sanayi bölgelerimizin büyümesi, yeni yatırım alanlarının devreye alınması ve devam eden altyapı yatırımlarıyla birlikte şehrimiz üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini her geçen gün artırmaktadır. Bugün Samsun, sahip olduğu limanları, lojistik imkanları, organize sanayi bölgeleri ve yetişmiş insan kaynağıyla Karadeniz'in üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından hayata geçirilen üretim kampüsü ile BAYKAR'ın şehrimizde gerçekleştireceği yatırım, Samsun'un yüksek teknoloji ve savunma sanayiindeki konumuna yeni bir boyut kazandıracaktır. Savunma sanayiinden medikal üretime, tarımdan lojistiğe kadar uzanan geniş bir alanda Samsun'un sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN