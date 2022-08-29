Balıkçıların gözü kulağı müjdede - Son Dakika
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Balıkçıların gözü kulağı müjdede

29.08.2022 13:25
Balıkçıların gözü kulağı müjdede

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, balıkçılara verilen yakıt desteğinin arttırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde beklediklerini söyledi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, balıkçılara verilen yakıt desteğinin arttırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde beklediklerini söyledi.

Denizlerde balık av sezonu 1 Eylül gecesi başlayacak. Aylardır balık avlamayan balıkçılar 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlanan gece 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize serecekler. Bu sene palamut ve çinakopun oldukça fazla olduğunu dile getiren Başkan Atıf Malkoç, balıkçılar olarak yakıt desteği konusunda müjde beklediklerini ifade etti.

Aldıkları yakıt desteğinin daha da arttırılması gerektiğine değinen Atıf Malkoç, "Bu sene geçen seneye oranla denizde çok balık var. Yakıt çok pahalı ama herkes ilk 1 hafta mutlaka denize avlanmaya çıkar. Ondan sonrasını da durum gösterir. Bu yıl balıkçılara 2-2,5 TL yakıt desteği var. Bu destek bizi çok etkilemiyor. Bizler en azından ÖTV'nin alınmamasını istiyoruz. Palamut ve çinakop bu sene oldukça fazla görünüyor. Yeni sezonun balıkçılar ve vatandaşlar için hayırlı uğurlu geçmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan açılışta müjde bekliyoruz. Yakıt desteğinin daha da artmasını istiyoruz. Daha çok avlanmamız ve halkımızın ucuz balık yemesi için yakıt desteğinin arttırılması gerekiyor" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçıların gözü kulağı müjdede - Son Dakika

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