Samsun Teknoloji OSB toplantısında altyapı ve HASDÖV çalışmaları ele alındı

Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, üretime geçen firmaların altyapı ihtiyaçları, yatırım süreçleri ve Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezi'ne yönelik çalışmalar ele alındı.

Samsun Teknoloji OSB'nin gelişimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş katıldı.

Toplantıda, OSB'de üretime başlayan firmaların yol ve doğal gaz altyapısına ilişkin mevcut durumları değerlendirildi. Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve firmaların üretim süreçlerini destekleyecek altyapı ihtiyaçları gündeme alındı.

Görüşmelerde ayrıca, sanayinin katma değerli üretim kapasitesine katkı sağlaması hedeflenen HASDÖV Uygulama Merkezi'nin çalışmaları ele alındı. Ön tahsis yapılan firmaların kesin tahsis süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile sanayicilerden gelen talep ve beklentiler de değerlendirildi.

Toplantıda ele alınan başlıkların, Samsun Teknoloji OSB'de yatırımların ilerlemesi, üretim altyapısının geliştirilmesi ve sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.