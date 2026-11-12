Samsun TSO, 30 firmanın yapay zeka destekli ikiz dönüşüm ihtiyaçlarını analiz edecek - Son Dakika
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Samsun TSO, 30 firmanın yapay zeka destekli ikiz dönüşüm ihtiyaçlarını analiz edecek

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Samsun TSO, 30 firmanın yapay zeka destekli ikiz dönüşüm ihtiyaçlarını analiz edecek
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Samsun TSO, OKA'nın 2026 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projenin sözleşmesini imzaladı. Öncelikli sektörlerdeki 30 firmanın yapay zeka odaklı dönüşüm ihtiyaçları belirlenerek altı ay içinde sektörel yol haritası hazırlanacak.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2026 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesiyle, Samsun sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları yapay zeka odağında analiz edecek. Proje kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren 30 firmanın dönüşüm ihtiyaçları belirlenerek sektörel yol haritası hazırlanacak.

Samsun TSO tarafından hazırlanan ve OKA'nın desteğiyle hayata geçirilecek "Samsun Sanayisi İçin Öncelikli Sektörler ve İlişkili Sektörlerde Yapay Zeka Destekli İkiz Dönüşüm İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası Projesi"nin sözleşmesi, oda binasında düzenlenen törenle imzalandı. Protokole Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük, OKA adına ise Genel Sekreter Mehlika Dicle imza attı.

Murzioğlu: "Sanayimizin geleceğini bugünden şekillendirmeliyiz"

Dünya sanayisinin yapay zeka, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim ekseninde önemli bir değişimden geçtiğini belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun sanayisinin bu dönüşüme hazırlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Küresel rekabet koşullarında artık daha akıllı, verimli, çevreci ve yüksek katma değerli üretimin öne çıktığını ifade eden Murzioğlu, "Samsun olarak sanayimizin sahip olduğu potansiyeli doğru değerlendirmek ve firmalarımızı geleceğin üretim anlayışına hazırlamak istiyoruz. Bu projenin temel amacı, firmalarımızın mevcut durumunu ortaya koyarak ihtiyaçlarına uygun, gerçekçi ve uygulanabilir bir dönüşüm yol haritası hazırlamak" dedi.

Öncelikli sektörlerde ikiz dönüşüm analizi yapılacak

Projenin motorlu taşıt aksam ve parçaları, silah sistemleri ve mühimmat, tıbbi cihaz, su ürünleri ve katma değerli su ürünleri işleme sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firmayı kapsadığını belirten Murzioğlu, bu sektörlerin değer zincirindeki imalat, teknoloji, tedarik, lojistik ve hizmet işletmelerinin de değerlendirileceğini kaydetti. Firma görüşmelerinde dijital olgunluk, veri yönetimi, yapay zeka kullanım potansiyeli, üretim, kalite, bakım, planlama, lojistik, enerji ve kaynak verimliliği süreçlerinin inceleneceğini kaydeden Başkan Murzioğlu, "İnsan kaynağı ihtiyaçları ve dönüşümün önündeki engeller de analiz edilecek. Ayrıca, düzenleyeceğimiz Yapay Zeka Farkındalık Çalıştayı ile işletmelerimizin bu teknolojilerin sunduğu fırsatları daha yakından tanımalarını sağlayacağız. İstiyoruz ki firmalarımız yapay zekayı yalnızca bir teknoloji başlığı olarak değil, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıran stratejik bir araç olarak değerlendirsin" diye konuştu.

Dicle: "İkiz dönüşüm, ihracat rekabetçiliği açısından stratejik öneme sahip"

İkiz dönüşümün, dijitalleşme ile çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım olduğunu vurgulayan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, işletmelerin bu dönüşüme hazırlanmasının uluslararası rekabetçilik açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. Dicle, "Sanayide rekabet artık yalnızca maliyet ve üretim kapasitesi üzerinden şekillenmiyor. Üretimde dijital teknolojilerin kullanılması, verinin etkin yönetilmesi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması da işletmelerin uluslararası pazarlardaki konumunu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle dijital ve yeşil dönüşümün birbirini tamamlayan süreçler olarak ele alınması gerekiyor. Yapay zeka da bu iki dönüşümü hızlandırabilecek önemli fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu.

"Samsun Sanayisi İçin Stratejik Yol Haritası Hazırlanacak"

Projenin firmaların mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını somut verilerle ortaya koyacağını ifade eden Dicle, "30 firmayla gerçekleştirilecek görüşmelerde dijital olgunluk düzeyleri, veri yönetimi kapasiteleri, yapay zeka uygulamalarına hazır olma durumları, enerji ve kaynak verimliliği ile insan kaynağı gereksinimleri değerlendirilecek. Elde edilecek bulgular doğrultusunda sektörlerin ortak ihtiyaçları ve öncelikli müdahale alanları belirlenecek. Hazırlanacak kısa ve orta vadeli dönüşüm yol haritasının firmalarımızın eğitim, danışmanlık ve yatırım ihtiyaçlarına, ayrıca ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarına yönelik proje başvurularına katkı sunmasını bekliyoruz. Amacımız, işletmelerimizin dönüşüm süreçlerine daha bilinçli, planlı ve güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmak" ifadelerini kullandı.

Çalışma altı ayda tamamlanacak

Proje kapsamında ilk olarak başlangıç ve yöntem tasarımı çalışmaları gerçekleştirilecek; çalışma takvimi, firma grubu, veri toplama araçları ve raporlama yöntemi netleştirilecek. İlgili sektörlere, ihracata, yeşil ve dijital dönüşüme ve yapay zeka kullanım alanlarına ilişkin mevcut veriler de incelenecek. Hedef firmaların katılımıyla düzenlenecek bir günlük Yapay Zeka Farkındalık Çalıştayı'nda üretim, kalite ve bakım süreçlerinde yapay zeka kullanımı, veri yönetimi, planlama, lojistik, karar destek uygulamaları, enerji ve kaynak verimliliği ile ihracat ve rekabetçilik konuları üç oturumda ele alınacak. Firma görüşmelerinin ardından gerçekleştirilecek Doğrulama ve Stratejik Yönelim Çalıştayı'nda ise analiz sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşılacak; ortak ihtiyaçlar, sektörel farklılıklar ve öncelikli müdahale alanları değerlendirilecek.

Çalışmanın son aşamasında firma görüşmeleri, sektör analizleri ve çalıştay sonuçları bir araya getirilerek sektör ve firma grupları bazında değerlendirmeleri içeren rapor hazırlanacak. Öncelikli müdahale alanlarını içeren kısa ve orta vadeli yapay zeka destekli yeşil ve dijital dönüşüm yol haritası oluşturulacak. Azami altı ay içerisinde tamamlanacak danışmanlık hizmeti sonunda analiz, çalıştay ve yol haritası çıktılarının tamamı Samsun TSO'ya teslim edilecek.

Projenin, Samsun sanayisinin dijital ve yeşil dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesine, ihracat rekabetçiliğinin artırılmasına ve yapay zeka temelli üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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