Samsun TSO'dan Yeşil Dönüşüm Projeleri - Son Dakika
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Samsun TSO'dan Yeşil Dönüşüm Projeleri

Samsun TSO\'dan Yeşil Dönüşüm Projeleri
26.06.2026 16:18
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Samsun TSO, AB destekli projelerle üyelerin rekabet gücünü artırmayı ve bölgesel kalkınmayı hedefliyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, Haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, oda koordinasyonunda sürdürülen AB destekli sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve lojistik odaklı uluslararası projelerle üyelerin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmaların aynı zamanda Samsun'un ekonomik gelişimine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi. Hızır, "Yürüttüğümüz projelerle hem üyelerimizi geleceğin üretim ve ticaret standartlarına hazırlıyor hem de Samsun'un uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Özlem Maraş yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.

Hızır: "Uluslararası standartlara uyum süreci hızlanıyor"

Konuşmasında Oda'nın uluslararası projelerine geniş yer veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, özellikle Avrupa Birliği yeşil mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Türkiye-AB İş Diyaloğu II Hibe Programı (TEBD II) kapsamında yürütülen AB destekli "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi" kapsamında Romanya'ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretine değinen Süleyman Hızır, "Yönetim kurulumuz, SKDM kapsamındaki sektör temsilcilerimiz ve proje ortaklarımızla birlikte Romanya'da önemli temaslarda bulunduk. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve Avrupa Birliği standartlarına uyum konularını ele aldık. Ziyaret kapsamında Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile yeni bir kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 'mutabakat zaptı' da imzaladık. Bu mutabakat ile Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirdik. Firmalarımız için yeni ticari fırsatların oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, Romanya'daki sanayi kuruluşlarına yapılan teknik ziyaretlerde enerji verimliliği, karbon yönetimi ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını yerinde inceledik. Bu gözlemlerin Samsun iş dünyası için önemli bir yol gösterici olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Genç danışmanlarla yeşil dönüşüm hazırlığı

Sürdürülebilirlik alanında insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Hızır, SKDM ve Sürdürülebilirlik Genç Danışmanları Eğitim Programı'nın başarıyla tamamlandığını söyledi. Hızır, "QSI firması eğitmenlerinden Sayın Niran Armutçu'nun katkılarıyla 10 gün süren yoğun bir eğitim gerçekleştirdik. Bu programa 14 genç danışman adayı katıldı. Katılımcılar karbon ayak izi hesaplama, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda kapsamlı bilgi edindi. Bu çalışma özellikle KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine uyumunu kolaylaştıracak. Amacımız, firmalarımıza sahada destek olabilecek nitelikli genç bir danışman havuzu oluşturmaktı. Bu hedefe önemli ölçüde ulaştığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz havzasında lojistik iş birliği

Hızır konuşmasında, Samsun TSO koordinasyonunda yürütülen BSB-LOGINET-Karadeniz Havzası Sürdürülebilir Lojistik ve İşbirliği Ağı Projesi hakkında da bilgi verdi. Projenin Samsun'un bölgesel lojistik merkezi olma hedefini desteklediğini belirten Süleyman Hızır, "Samsun, Varna ve Acara arasında sürdürülebilir lojistik, dijitalleşme ve sınır ötesi ticaret alanlarında güçlü bir iş birliği ağı kurmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda hazırlanan Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı için sahada yoğun bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 50 kurum, kuruluş ve lojistik firması ziyaret edilerek mevcut durum analiz edildi. Lojistik altyapıdan dijitalleşme kapasitesine, sektörel darboğazlardan sınır ötesi ticaret fırsatlarına kadar geniş bir değerlendirme yaptık. Benzer çalışmalar Bulgaristan'da Varna Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan'da ise Acara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da eş zamanlı yürütülüyor. Bu proje ile Karadeniz havzasında daha bütünleşmiş, verimli ve sürdürülebilir bir lojistik yapı oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Hızır: "Firmalarımız üretim gücümüzün temel direğidir"

Konuşmasının sonunda İSO 500 sonuçlarına da değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, Samsun'dan altı firmanın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almasının kent adına büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu vurguladı. Hızır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeşilyurt Demir Çelik, Sampa Otomotiv, Samsun Yurt Savunma, Borsan Kablo, Erçal Fındık ve Ulusoy Un Sanayi gibi firmalarımızın bu prestijli listede yer alması, Samsun'un üretim gücünü, sanayi altyapısını, rekabet kapasitesini ve ihracat potansiyelini açık şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarılar tesadüf değil; yıllara yayılan emek, yatırım, girişimcilik ruhu ve kararlı büyüme stratejilerinin bir sonucudur. Küresel ölçekte zorlu rekabet koşullarına rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam eden firmalarımız hem Samsun'un hem de Türkiye'nin ekonomik gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Bizler Samsun TSO olarak sanayicilerimizin her zaman yanında olmayı, üretim ekosistemini güçlendirecek projeler geliştirmeyi ve firmalarımızın ulusal ile uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu başarıların önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm işverenlerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum."

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO'dan Yeşil Dönüşüm Projeleri - Son Dakika

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