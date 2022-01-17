Samsun TSO kalitesini tekrar tescilledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) mevcut olan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi-Genel Şartlar ve TS ISO 10002: 2018 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Sistemi Belgeleri, yeni hizmet binasında yapılan tetkiklerin ardından yenilerek, geçerliliği uzatıldı. Samsun TSO'nun yenilenen belgeleri, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na teslim edildi.

Samsun TSO yeni hizmet binasına taşınmasının ardından, mevcut olan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetimi-Genel Şartlar ve TS ISO 10002: 2018 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Sistemi Belgeleri yeniden değerlendirildi. Yapılan tetkikler sonucunda her iki belge yenilendi. Samsun TSO'nun belgelerin tekrar değerlendirilip, yenilenmesi amacıyla bir tören düzenlendi. Samsun TSO'nun belgeleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na takdim edildi.

Şahin'den kutlama

Törende konuşan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu nezdinde emeği geçenleri kutladı. Kaliteye odaklanmış bir kuruluşun, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağını dile getiren Şahin, kalitenin ise değer katan davranış ve tutumu teşvik ettiğini söyledi. Odalarda, kalite çalışmalarına destek vermek ve kalite altyapısının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, uluslararası yönetim sistemleri standartları kapsamında eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlatan Şahin, kalite sisteminin kurulmasından çok, devamlılığının önemli olduğuna vurgu yaptı. Adem Şahin ayrıca, Samsun TSO'nun yeni hizmet binasının iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ederek, "Böyle önemli projeler yapmak kolay değil. Sizleri tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Murzioğlu: "Standardizasyon ve kalite önemli"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da yaptığı konuşmada, odalarının denetimi başarıyla geçmelerinden dolayı belgelerinin yenilenmesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kalitenin bir ekip işi olduğunu kaydeden Başkan Murzioğlu, Kalite Yönetim Sistem Standartları ve TOBB akreditasyon kriterlerinin belirleyip ortaya konan şartları, her zaman hizmet sunum süreçlerimizde bir referans olarak kabul edip, uygulamaya çalıştıklarını ifade etti. Murzioğlu, bu kapsam da oda olarak 2004 yılında TSE'den TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ni almaya hak kazandığını, devamında ise 2006 yılında, TOBB tarafından "A Kalite Hizmet" veren Oda olarak akredite edildiklerini söyledi. Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Murzioğlu, "Yeni hizmet binamızda yürütülen tetkiklerinin ardından, Türk Standartları Enstitüsü'nden TS EN ISO 9001: 2005 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistem Belgesi almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, TSE tarafından yürütülen Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu şartlarını yerine getirerek Karadeniz Bölgesi'nde kamu kurum ve kuruluşları arasında 'COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' alan ilk kurumdur. Kalite yönetim sistemi ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak en önemli temel kalite politikamız olmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışma arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Törene ayrıca, TSE Karadeniz Belge Koordinatörü Erol Kaygı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, Samsun TSO Genel Sekreteri Süleyman Karabük ve Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Genel Müdürü Hami Danış katıldı. - SAMSUN