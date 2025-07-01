Samsun'un 9 Firması TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un 9 Firması TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde

Samsun\'un 9 Firması TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde
01.07.2025 13:00
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TİM, 2024'teki en fazla ihracat yapan 1000 firmayı açıkladı. Samsun'dan 9 firma listeye girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TİM listesine adını yazdırarak gururlandıran Samsunlu 9 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. 2024 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye Samsun 9 firmayla girmeyi başardı. Açıklanan raporda Samsun'un gurur markalarından Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. listeye 93'üncü sıradan girerken, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. 163, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şti. ise 256'ncı sıradan listeye girmeyi başardı. Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. yaptığı ihracatla listeye 358'inci sıradan adını yazdırmayı başarırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. de 440'ıncı sıradan listeye girmeyi başardı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir firma listede 488'inci sırada yer alırken, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 599'uncu ve yine isminin açıklanmasını istemeyen bir başka Samsunlu firma 741'inci, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. de 964'üncü sıradan listeye girerek Samsun'u gururlandırdılar.

Murzioğlu: "Başarıları takdire şayandır"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, Samsun'un ihracatına katkı sağlayan tüm firmaların yönetici ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Samsun'un ekonomik büyümesini destekleyen firmaların elde ettiği bu başarının şehir için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Murzioğlu, "Kentimizin üreten, katma değer oluşturan firmalarının başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerimiz, üreterek, istihdam yaparak ve ihracat gerçekleştirerek tam bir başarı öyküsü yazdılar. Böylesine önemli bir listede, 9 firmayla temsil ediliyor olmak Samsun adına gurur vericidir. Bizler ihracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimizin yanında, katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer alarak göğsümüzü kabartan firmalarımızın işverenlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyorum ve başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un 9 Firması TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde - Son Dakika

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