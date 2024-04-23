Samsun'un Bafra Ovasında yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşmaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Bafra Ovasında yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşmaya başladı

Samsun\'un Bafra Ovasında yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşmaya başladı

Bafra Ovasında yazlık sebze üreticiliği yapan çiftçiler, karpuz, kavun, domates ve biber fidanlarını toprakla buluşturuyor. İşçi yevmilerinin yüksek olması nedeniyle işçi bulamayan çiftçiler, ekimleri eşi ve çocuklarıyla birlikte yapıyor. Bu yıl İlkim değişikliği yaşandığı ve maliyetlerin yüksek olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıl su sıkıntısı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

23.04.2024 12:43
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Samsun'un Bafra Ovasında yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşmaya başladı.

Bafra Ovasında yazlık sebze üreticiliği yapan çiftçiler yaza hazır olacak karpuz, kavun, domates ve biber fidanlarını toprakla buluşturuyor. Adaköy Mahallesi'nde karpuz, kavun, patlıcan ve biber ekimi yapan Mehmet Bilgiç, işçi yevmilerinin yüksek oluşu nedeniyle işçi bulamadıkları ve ekimleri eşi ve çocuklarıyla ile birlikte yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Bilgiç, "Sezona başladık. Havalar çok sıcak gidiyor. Bu yıl İlkim değişikliği yaşıyoruz. Hiç yağmur yağmadı. Karpuzları ektik, şu an kavunları ekiyoruz. Biber, patlıcan ekiyoruz. Bu yıl maliyetler çok yüksek. Bir karpuz fidesi 20- 25 lira civarında. Önceki yıllar gibi çok büyük ekim yapmıyoruz. Önceden bayağı arkalı ekim yapıyorduk, şimdi azalttık. Kendimiz ekebileceğimiz kadar. İşçi yevmiyesi çok pahalı, işçi bulamıyoruz. Bin lira yevmiye onu da bulamıyoruz dikime. Bu hayat pahalılığında üretmek çok zor. Bu yıl ekeceğiz önümüzde ki yıl daha çok ekmeyi düşünmüyoruz. Geçen yıl karpuz altın yılını yaşadı. Kavunda öyle, kapya da öyle. Bu yıl kapya ekiminde aşırı bir ekim var. Neden aşırı ekim var derseniz 'Kapya tohumları satılmazdı. Bu yıl kapya tohumu yok. Burada kapya biber satılıyor. Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Geçen yıl çok güzeldi. Bu yılda güzel olur diye düşünüyoruz. Ovada çeltik ekimi fazlalaştı ve artık su sıkıntıları olmaya başladı. Sondajlarımızda sular şimdiden aşağı düşmeye başladı. Önümüzdeki yıl su sıkıntısı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Kızılırmak'ın önüne set yapıyorlardı bu bizim sondajlarımızın suyu düşmüyordu. Şu anda set yok, suların önünü açtılar, serbest gidiyor. Kızılırmak Köprüsü gibi kalaycı köprüsüne de set olsa bizim kısımdaki sular yükselir. Sular şimdiden aşağı düştü. Bence önümüz yıl su sıkıntısı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz" Şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un Bafra Ovasında yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşmaya başladı - Son Dakika

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