Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi hasadı başladı - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi hasadı başladı

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek\'in 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi hasadı başladı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in 480 metrekarelik serasında yetiştirdiği ejder meyvesinde hasat sezonu başladı. İlçede bu üretimi yapan ilk ve tek üretici olan Özbek, 400 fidandan bu yıl 1 tonun üzerinde hasat bekliyor. Ağustosun ilk haftasında başlayan hasat, yılbaşına kadar dönem dönem sürecek; meyvenin kilosu şu anda 250 TL'den satılıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in yetiştirdiği ejder meyvesinde hasat sezonu başladı. 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi (pitaya) yetiştiren kadın girişimci Özbek, bu yıl 1 tonun üzerinde hasat bekliyor.

Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek tarafından yetiştirilmeye başlanan tropikal bir meyve olan ejder meyvesinde hasat sezonu başladı. Yukarı Donurlu Mahallesi'nde 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi yetiştiren Özbek, ilçede bu üretimi gerçekleştiren ilk ve tek üretici olarak dikkat çekiyor.

Tropikal iklimlerde yetişen ve Türkiye'de son yıllarda popülerliği artan ejder meyvesini Çarşamba'da üretmeye karar veren Özbek, internet üzerinden keşfettiği meyvenin sağlık açısından faydalarını araştırdıktan sonra üretim için harekete geçti.

400 fidandan 1 tonun üzerinde hasat bekliyor

Çarşamba Ovası'nda ilk defa ejder meyvesi yetiştiren kişi olan Özbek, başlangıçta çevreden olumsuz tepkiler aldığını ancak ürünlerin verimli çıkmasıyla yoğun ilgi görmeye başladığını belirterek, "Uzun araştırmalarımızın ardından Çarşamba'da yetiştirilebileceğine inandık ve Mayıs 2022'de fidanlarımızı diktik. Şu an 480 metrekarelik seramızda 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. Ürün miktarı her sene çoğaldı. Bu sene oldukça iyi miktarda ürünümüz var. 1 tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Tam verime ulaştığında ise yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Ağustosun ilk haftasında başladığımız hasadımız yılbaşına kadar dönem dönem devam edecek. Şu anda kilo satış fiyatı 250 TL. Talep gayet iyi ve süreçten memnunuz. Çoğu kişi 'burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi' söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık. Yıllar ilerledikçe meyvelerimiz olgunlaşıp piyasaya sürünce güzel tepkiler almaya başladık" dedi.

"Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum"

Özbek, beklediklerinin üzerinde ilgi gördüklerini vurgulayarak, "Çarşamba'da daha önce yetiştirilmemiş olması da ayrı bir heyecan oluşturuyor ve beni bu işe daha da motive ediyor. Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi hasadı başladı - Son Dakika
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