Samsun'un İhracatı 46 Milyon Dolar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un İhracatı 46 Milyon Dolar Arttı

Samsun\'un İhracatı 46 Milyon Dolar Arttı

TÜİK verilerine göre Samsun'un ihracatı, 2023'te 1,25 milyar dolara çıktı; Eylül'de azaldı.

31.10.2024 12:32
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un ihracat rakamı geçen yılın ilk 9 ayına göre 46 milyon dolar artarak, 1 milyar 249 milyon 112 bin dolar oldu.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde ihracat 2024 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da Eylül ayında ihracat 123,6 milyon dolar, ithalat 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'da Eylül ayında ihracat 14,6 milyon dolar, ithalat 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ordu'da aynı dönemde 86,4 milyon ihracat olurken, ithalat 5,1 milyon dolar oldu. Sinop'ta da Eylül'de ihracat 14,8 milyon dolar, ithalat da 413 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Samsun'un ihracatı geçen yıla oranla 46 milyon dolar arttı

2023 yılının ilk 9 ayında Samsun'da faaliyet illerine göre yapılan ihracat rakamı 1 milyar 203 milyon 25 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılın ilk 9 ayında aynı kalemde yapılan ihracat rakamı ise 46 milyon dolar artarak, 1 milyar 249 milyon 112 bin dolara yükseldi. Ayrıca geçen sene Eylül'de 142,1 milyon dolar olan ihracat rakamı 2024 Eylül'de 18,5 milyon dolar azalarak 123,6 milyon dolara geriledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un İhracatı 46 Milyon Dolar Arttı - Son Dakika

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