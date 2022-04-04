Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom' - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

04.04.2022 11:55
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen 'atom' her köşe başında tezgahları süslüyor. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan atom tatlısı 'protein deposu' olarak nitelendiriliyor. İftardan sonra tatlı niyetine tüketiliyor.

Atom ustası Serkan Varol, "Şeker, yumurta beyazında yapılan Samsun'un meşhur tatlısıdır. Genelde Ramazan aylarında çıkar. Tadı da çok güzeldir. Fiyatı da küçük 75 kuruş, büyük 1,5 TL olarak satıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise çocukluklarında tattıkları bu lezzeti her Ramazan severek tükettiklerini, şimdiyse çocuklarına tattırmak için satın aldıklarını belirttiler. - SAMSUN

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Başkan Kılıç'tan şehitlere vefa Son dakika haberi... Başkan Kılıç'tan şehitlere vefa Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi

Yumurta, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom' - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Mil Diyanet Sen'den, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbeleriyle ilgili özel istek: Dokunulmazlık gelmeli
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement