Samsun ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp arasındaki direkt uçuşlar temmuz ayında başlayacak.
AJet Havayolları tarafından 4 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferler kapsamında, cumartesi günleri Samsun'dan Üsküp'e, pazar günleri ise Üsküp'ten Samsun'a direkt uçuş düzenlenecek.
Uçuş programına göre, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan kalkış saati cumartesi günleri 23.55 olarak belirlenirken, Üsküp Havalimanı'ndan hareket eden uçağın Samsun-Çarşamba Havalimanı'na varış saati pazar günleri 05.50 olacak.
9 hafta boyunca devam edecek direkt uçuşlarda bireysel bilet satışı yapılmayacağı, biletlerin yalnızca yerel turizm acenteleri aracılığıyla temin edilebileceği öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › Samsun-Üsküp Direkt Uçuşlar Temmuz'da Başlıyor - Son Dakika
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