Samsun Valiliği'nde gerçekleştirilen yatırım görüşmesinde, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde(OTB) 160 dönümlük alanda sürdürülen sera projesi masaya yatırıldı. Japonya merkezli firma temsilcisinin de katıldığı görüşmede, Bafra'nın tarımsal üretim potansiyeli ve bölgedeki yatırım çalışmaları değerlendirildi.

Bafra Sera OTB'de sera kurulumu yapan yatırımcı firmanın yerli ve yabancı yetkilileri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile Bafra TDİ Sera OTB Müdürü Hamit Bozer'in de katıldığı görüşmede, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki yatırımlar ele alındı.

Tarımsal üretim ve yatırım potansiyeli

160 dönümlük alanda yürütülen sera kurulumunun, Bafra'nın örtü altı tarım kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığı değerlendirildi. Görüşmede, bölgedeki yatırım süreçleri ve tarımsal faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya Uçan Sinema gösteri merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.