Samsun, yıllık ihracatta 1 milyar doların üzerine çıktı

Samsun'un 2023 yılı hedefi olan yıllık 1 milyar dolar ihracat rakamına bu yılın ekim ayında ulaştığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapan Samsun'un, 2023 yılında ulaşılması planlanan 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Samsun'un ihracat rakamlarıyla 2020 Ocak- Eylül döneminde 23'üncü sırada iken 2021 yılının aynı döneminde 18'inci sıraya yükseldiği vurgulandı.

Bu dönemde 164 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracat yapıldığı, en fazla ihracatın ise Çin, Peru, ABD, Hollanda ve Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, en çok ihracat yapılan ürünlerin ise motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtlarının aksam parçalarından oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, 2023 hedefine şimdiden ulaşılmasının Samsun ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Hedefin yakalanmasında emeği bulunan tüm firmaları tebrik eden Dağlı, " Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezi olan Samsun'un gelişmiş altyapısı, yatırım alanları ve kalifiye iş gücü potansiyeli ile bölgenin en önemli yatırım merkezi olmayı sürdüreceğine, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında büyük pay sahibi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu limanları, havaalanı, demir ve kara yolu bağlantılarıyla bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundaki Samsun'da katma değerli üretim ve ihracat çeşitliliği konularında yoğun çalışmaların devam ettiğini anlatan Dağlı, şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip olanaklar sunan ilimize yapılan her yatırım üretim, istihdam ve ihracat olanaklarını artırarak ilimizi geleceğin sanayi ve ticaret koşullarına hazırlıyor. Samsun'da faaliyet gösteren 7 organize sanayi bölgesinde (OSB) makine sanayisine yönelik yedek parça, demir çelik, otomotiv yan sanayi, cerrahi el aletleri ve medikal ürünlerin imalatı, mobilya imalatı ile gıda imalatı başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli üretim durmaksızın devam ediyor. Samsun Valiliği olarak OSB'lerin alt ve üstyapısına gerekli yatırımların yapılması konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz."

Dağlı, yatırımcıların yoğun talep gösterdiği Havza OSB'yi 4 bin 500 dekara çıkartmak için alan genişletme çalışmalarının hızlandırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Parsellerin tamamına yakınının tahsisi gerçekleştirildi. Altyapı inşaat hazırlıkları devam ediyor. Çarşamba OSB'de bazı firmalar inşaata başladı. Yoğun talep artışı yaşanan Kavak OSB'de önümüzdeki yıllarda talepleri karşılayabilmek için alanı iki katına çıkarmak üzere gerekli imar çalışmaları ile Tekkeköy ilçemizde yaklaşık 260 hektar alanda faaliyet gösterecek 8'inci OSB olan Yeni OSB'nin çalışmaları devam ediyor. Gerek altyapı tesisleri gerekse konumları nedeniyle yatırımcılarımız tarafından yoğun talep gören tüm OSB'lerimizde iki yıl içinde yapılacak fabrikalarla Samsun tam bir sanayi şehri olacak. 1 milyar dolar ihracat hedefinin çok daha üstünde rakamlara kolaylıkla ulaşılacak. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve pazarlara kolay ulaşım imkanı ile riski az, güveni yüksek bir cazibe merkezi haline gelmekte kararlı olan Samsun, tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaya hazırdır."