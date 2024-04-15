Samsung, Apple'ı geçerek yılın ilk çeyreğinde en fazla akıllı telefon satan şirket oldu

Ekonomi

Küresel bazda yılın ilk çeyreğinde 289,4 milyon akıllı telefon satılırken, Samsung yüzde 20,8'lik pazar payı ile Apple'ı geçmeyi başardı.

Uluslararası veri şirketi IDC, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel bazda akıllı telefon sevkiyatlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yılın ocak-mart döneminde küresel pazarda 289,4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarken, Samsung en fazla akıllı telefon satan şirket oldu.

İlk çeyrekte 60,1 milyon akıllı telefon satmayı başaran Samsung, dünyanın en fazla akıllı telefon satıcısı sıralamasında Apple'ı geçti.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un ilk çeyrekte satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düşerken, pazar payı yüzde 20,8 oldu.

Apple'ın ocak-mart döneminde satışları yüzde 9,6 düşerek 50,1 milyona geriledi. Şirketin pazar payı ise yüzde 20,7'den yüzde 17,3'e indi.

iPhone sevkiyatlarındaki düşüş, Çin'de şirket ve devlet kurumlarında çalışanların Apple marka cihaz kullanımının sınırlandırılmasından kaynaklandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin ilk çeyrekte satışlarını yüzde 33,8 artırması dikkati çekti. Şirket, 40,8 milyon adet satış yaparak üçüncü sırada yer alırken, pazar payı da yüzde 11,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi.

Çinli üretici Transsion da söz konusu dönemde 28,5 milyon telefon satışıyla pazar payını yüzde 9,9'a çıkararak dördüncü sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde Çinli üretici Oppo da 25,2 milyon adet akıllı telefon satarak beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 8,5 azalırken, pazar payı yüzde 10,3'den yüzde 8,7'ye geriledi.

LG, Vivo, Nokia ve Blackberry gibi diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 84,7 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 29,3 olarak tespit edildi.