Samsung'dan UScellular'a 5G Güçlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung'dan UScellular'a 5G Güçlendirmesi

Samsung, UScellular'ın 5G ağını geliştirmek için mmWave ve vRAN çözümleri sundu.

10.02.2025 12:52
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Samsung, ABD'li telekom operatörü UScellular'ın Orta Atlantik bölgesindeki 5G ağ kapasitesini artırmak için gelişmiş 5G çözümlerini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UScellular, Samsung'un milimetre dalga (mmWave) ve sanallaştırılmış Radyo Erişim Ağı (vRAN) çözümleriyle yeni bir ağ mimarisi oluşturdu. Kasımda bölgede hizmete alınan yeni teknoloji sayesinde operatör, müşterilerine daha yüksek hız ve düşük gecikmeli bağlantı sunmaya başladı.

UScellular, Samsung'un 3GPP tabanlı dağıtık mimari çözümü 5G Compact Macro'yu kullanarak mmWave bağlantısını etkinleştirdi. Mobil ve geniş bant hizmetlerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde sağlanmasını mümkün kılan Compact Macro, ana bant, telsiz radyo ve anteni tek bir hafif tasarımda birleştiriyor.

Samsung'un mmWave teknolojisiyle operatör, ultra yüksek hızları ve düşük gecikme sürelerini destekleyen 28GHz ve 39GHz geniş bantlarına erişebiliyor. Operatör, ayrıca 5G performansını çoklu gigabit hızlarıyla anında artırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Amerika Şebekeler İş Birimi ABD Bölgesi Satış Departmanı Başkan Yardımcısı Wilf Norrlinger, UScellular'ın 5G şebekesini geliştirmede Samsung çözümlerini seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Norrlinger, "Bu iş birliğiyle, vRAN ve mmWave gibi alanlarda geliştirdiğimiz inovasyonlar, yeni yeteneklerini sergileme imkanı buluyor. UScellular gibi ileri görüşlü hizmet sağlayıcılarla iş birliği yapmak ve yeni nesil kablosuz ağları yeni seviyelere taşımak heyecan verici." değerlendiresinde bulundu.

UScellular Mühendislik ve Ağ Operasyonları Başkan Yardımcısı Mike Dienhart da Samsung'un sunduğu çözümlerin yeni yetenekleri ortaya çıkarma ve müşteri deneyimini iyileştirme konusunda olumlu katkıda bulunduğunu vurguladı.

Dienhart, "İnovatif 5G ve vRAN teknolojilerindeki kanıtlanmış uzmanlığı, Samsung'u bizim için ideal bir ortak haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Samsung, Ekonomi, Güncel, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan UScellular'a 5G Güçlendirmesi - Son Dakika

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