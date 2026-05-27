Samsung İkramiye Anlaşmasıyla Grev Tehdidi Bertaraf Edildi

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung Electronics bünyesindeki sendika, yönetim tarafından sunulan yıllık ikramiye uzlaşı teklifini kabul etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerin yüzde 74'ünden fazlasının teklif lehine oy kullandığı ve böylece şirkette üretimi durma noktasına getirecek olası genel grevin eşiğinden dönüldüğü bildirildi.

Grev ihtimalinin küresel yarı iletken tedarik krizini derinleştirmesinden ve ülke ekonomisine ciddi mali yük getirmesinden endişe ediliyordu.

Güney Kore'nin toplam ihracatının yaklaşık dörtte birini tek başına gerçekleştiren Samsung'un kritik önemi nedeniyle Seul yönetimi, daha önce müzakerelerin başarısız olması durumunda "zorunlu tahkim" mekanizmasını devreye sokabileceğini ve olası grevin ülke ekonomisine telafi edilemez zararlar verebileceğini açıkladı.

İş gücüne kardan yüzde 10,5 pay

Şirket genelini kapsayan toplu iş sözleşmesi, çalışanlar için ortalama yüzde 6,2'lik maaş artışının yanı sıra şirket karının yüzde 10,5'inin iş gücüne dağıtılmasını öngörüyor. Sendika, müzakerelerin başlangıcında ikramiyeler için şirket karından yüzde 15 pay talep etmişti.

Yapay zeka sektöründeki ivmeyle birlikte bellek çiplerine yüksek talebi karşılayan ve piyasa beklentilerini yakalayan Samsung, bu uzlaşıyla yaklaşık 80 bin çalışanı için 34 trilyon wonu (yaklaşık 19 milyar avro) aşan devasa ikramiye havuzu oluşturacak.

Çip bölümüne 400 bin dolar ikramiye

Anlaşma doğrultusunda toplam ikramiye tutarının yaklaşık yüzde 40'ı tüm çalışanlara eşit paylaştırılacak. Kalan tutar ise Samsung bünyesindeki departmanların finansal performansına ve başarı endeksine göre dağıtılacak.

Bu kapsamda yapay zeka odaklı yarı iletken ve bellek çiplerine yönelik küresel taleple rekor kar elde eden çip bölümü çalışanları, kişi başı 600 milyon wona (yaklaşık 400 bin avro) varan ikramiyeler alabilecek.

Buna karşın, zarar açıklayan fason üretim (sözleşmeli imalat) birimi çalışanlarının ikramiyeleri ise 150 ila 200 milyon won (yaklaşık 120 bin dolar) seviyesinde kalacak.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi şirkette sendikalı yaklaşık 48 bin çalışan, daha önce 18 günlük genel grev tehdidinde bulunmuştu.

Hisseler, yüzde 2,7 değer kazandı

Televizyon, akıllı telefon ve ev aletleri üreten ve şirket içinde "DX" olarak bilinen elektronik bölümü çalışanları ise bu ikramiye anlaşmasından neredeyse hiç faydalanamayacak.

Bu duruma tepki gösteren DX birimi sendikası, departmanlar arasındaki gelir adaletsizliğini gerekçe göstererek toplu iş sözleşmesi anlaşmasını engellemek amacıyla yasal süreç başlattı.

Anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından piyasalar olumlu tepki verdi. Şirketin Seul Borsası'nda işlem gören hisseleri, günü yaklaşık yüzde 2,7 değer kazancıyla 307.000 won seviyesinden kapattı.