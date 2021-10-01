Üye Girişi
Samsung, "The Frame" ile Louvre başyapıtlarını evlere getiriyor - Son Dakika

Samsung, "The Frame" ile Louvre başyapıtlarını evlere getiriyor

01.10.2021 14:40
Samsung,

Samsung Electronics, dünyaca ünlü Louvre Müzesi ile yaptığı iş birliğiyle lifestyle ekrana sahip televizyonu The Frame'deki sanat galerisi içeriğini bu müzedeki sanat eserleriyle genişletiyor.

Samsung Electronics, dünyaca ünlü Louvre Müzesi ile yaptığı iş birliğiyle lifestyle ekrana sahip televizyonu The Frame'deki sanat galerisi içeriğini bu müzedeki sanat eserleriyle genişletiyor.

Şirket açıklamasına göre, Louvre Müzesi'nden sanat eserlerinin koleksiyona katılmasıyla birlikte The Frame artık 42 farklı ülkeden 1.500'ün üzerinde sanat eserinin yer aldığı bir sanat galerisine dönüşüyor.

İş birliği kapsamında Samsung, tüm The Frame kullanıcılarına dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 40 farklı sanat eseri ve fotoğraf ile keşfetme fırsatı sunuyor. Louvre seçkisinde Mona Lisa ve Cana'daki Düğün Ziyafeti gibi mutlaka görülmesi gereken şaheserlerin, görkemli Louvre galerilerinin ve mimarisinin yanı sıra Louvre Piramidi ve Tuileries Bahçesi gibi müze alanlarının fotoğrafları yer alıyor. Kullanıcılara her eserin kısa bir açıklaması sunulurken eserlerin arka plan ve tarihsel bilgilerine erişme imkanı da sağlanıyor. Ayrıca Samsung ve Louvre, bu yıl içinde The Frame kullanıcıları için yeni özel içerikler sunmayı da planlıyor.

The Frame kullanıcıları Louvre Müzesi'nin yanı sıra Viyana Albertina Müzesi, Londra Tate Modern, Amsterdam Van Gogh Müzesi, Saint Petersburg Hermitage Devlet Müzesi ve LUMAS dahil olmak üzere birçok müze ve galerinin koleksiyonunda bulunan sanat eserlerine de 4K kalitesiyle erişebiliyor.

Dört farklı renk seçeneği bulunuyor

The Frame, onu benzerlerinden farklı kılan özelleştirilebilir bir tasarıma sahip. Kullanıcıların kişisel stilini yansıtan yenilikçi bir dijital tablo işlevi gören The Frame sayesinde izleyiciler dünyanın en ünlü eserleri arasından kendi zevklerini yansıtan dilediklerini seçebiliyor. Kullanıcısını yansıtan bu lifestyle ekrana sahip televizyonun 2021 modelinde beyaz, bej, siyah ve venge olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

The Frame, sanat eseri görünümünü tamamlayacak şekilde duvara sıfır askı aparatıyla monte edilebiliyor ve güç kaynağı dahil tüm TV bağlantılarını entegre eden tek bir yarı saydam kablo üzerinden One Connect Box'a bağlanabiliyor. Televizyon ayrıca Stüdyo Stand ayağı kullanılarak odada istenilen bir yere de yerleştirilebiliyor. The Frame, galeri tasarımına ek olarak sunduğu yüzde 100 renk hacmi sağlayan Quantum Dot teknolojisine sahip son derece canlı 4K QLED görüntü kalitesi ile izleyicileri zengin ve gerçekçi renkler dünyasına götürüyor.

Samsung'un lifestyle ekrana sahip TV ürünleri hakkında daha fazla bilgi için "https://www.samsung.com/tr/lifestyle-tvs/" adresi ziyaret edilebiliyor.

Louvre Müzesi, Mona Lisa, Samsung, Müze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, 'The Frame' ile Louvre başyapıtlarını evlere getiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi 14:32 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor 14:24 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı 13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:31 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:32 Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı
14:31 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi
14:24 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor
14:18 Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada
14:13 Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak
13:55 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu
13:51 Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek
13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:33
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada         
14:19
Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak         
13:42
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 14:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung, "The Frame" ile Louvre başyapıtlarını evlere getiriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement