Samsung Türkiye'ye Yeşil Dönüşüm Ödülü

Samsung Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri'nde "Yeşil Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyetini odağına alarak hayata geçirdiği "Çevreye Duyarlı Onarım Yaygınlaştırma Projesi", yazılı başvuru ve yerinde inceleme süreçlerinin ardından ödül almaya hak kazandı.

Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Kıdemli Direktörü Erbil Topgül'e takdim edildi.

Samsung Türkiye tarafından geliştirilen proje, yeni nesil akıllı telefon ekranları ve televizyon panellerinde uygulanan bir onarım yöntemiyle dikkati çekiyor. Projede, ekran katmanları ayrıştırılarak sadece ilgili parçalar onarılıyor. Bu yöntem, klasik onarım yaklaşımlarına kıyasla bileşen düzeyinde müdahale ile hem çevresel sürdürülebilirliği destekliyor hem de ekonomik fayda sağlıyor.

Söz konusu projeyle ürünlerin onarım maliyetleri düşürülürken, elektronik atık miktarı da azaltılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topgül, satış sonrası müşteri deneyimi alanında bu ödülü alan ilk şirket olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Samsung'un tüm faaliyetlerinde insan odaklı hareket ettiğini, bu kapsamda çevreye duyarlı, ekonomik ve akıllı çözümler sunmayı ilke edindiklerini aktardı.

Topgül, teknolojideki hızlı gelişmelere ve ekonomik koşullardaki değişime uyum sağlayarak mevzuatın ötesinde hizmet sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samsung Türkiye Satış Sonrası Hizmetler ekibi olarak teknolojideki hızlı gelişmelere ve ekonomik dinamiklerdeki değişime uyum sağlayarak müşterilerimize mevzuatın ötesinde hizmet sunuyor ve cihaz deneyimlerini eşsiz kılmayı amaçlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çevreye duyarlı onarım yaygınlaştırma projemize layık gördüğü bu kıymetli ödül, bizi çok onurlandırdı."