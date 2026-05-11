Sanat Fuarı İzmir'de Başlıyor

DenizBank 3. İAAF İzmir Sanat Fuarı, İzmir'de 13-17 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği fuar, farklı disiplinleri bir araya getiren sanat platformu olarak konumlanıyor.

Türkiye'den ve yurt dışından 120 galeriyle yaklaşık 1600 sanatçının yer alacağı fuarda, resim, heykel, rölyef ve cam sanatı gibi farklı disiplinlerden eserler sergilenecek. Etkinliğin yaklaşık 30 bin sanatsever ve koleksiyoner tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

İAAF İzmir, genç sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve üretimlerini desteklemeyi amaçlayan yapısıyla dikkati çekiyor. Fuar kapsamında oluşturulan özel alanlar sayesinde, genç sanatçılar eserlerini kitlelerle buluşturma imkanı elde edecek.

Fuar süresince söyleşiler, paneller ve canlı performanslar sanatseverlerle buluşacak. İç mimarlık, mekan tasarımı ve sanat üretimi gibi alanlarda düzenlenecek oturumlarda disiplinler arası yaklaşımlar ele alınacak. Programın son gününde ise çağdaş sanat seçkilerinden oluşan müzayede gerçekleştirilecek.