Sanayi Daralıyor, İhracat Düşüyor

01.06.2026 15:33
ASO Başkanı Ardıç, sanayinin yüzde 0,8 daraldığını ve ihracattaki düşüşün uyarıcı olduğunu belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğünü ancak sanayinin yüzde 0,8 daraldığını belirterek, büyümenin niteliğine dikkat çekti. Ardıç, ihracattaki yüzde 12,7'lik düşüşün güçlü bir negatif sinyal verdiğini vurgulayarak, üretim ve yatırım ortamını destekleyecek politikaların önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardıç, büyüme rakamlarının yalnızca ekonominin ne kadar büyüdüğünü değil, büyümenin hangi sektörler tarafından gerçekleştirildiğini de ortaya koyduğunu belirtti.

İlk çeyrek büyüme verilerinin ekonomide sektörler arasındaki ayrışmanın derinleştiğini gösterdiğini ifade eden Ardıç, talep tarafının büyümeyi desteklediğini ancak arz tarafındaki zayıflamanın sürdürülebilir büyüme açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sanayideki yavaşlama istatistiklere yansıdı"

ASO üyeleri, meslek komiteleri ve sahadan gelen geri bildirimlerin üretim, yatırım ve ihracatta ivme kaybına işaret ettiğini belirten Ardıç, TÜİK verilerinin de sanayideki yavaşlamayı teyit ettiğini söyledi.

Sanayi sektörünün yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daraldığına dikkat çeken Ardıç, "Sanayinin yüzde 0,8 daralması; büyümenin kalitesi, üretim kapasitesi ve orta vadeli rekabet gücü açısından önemli bir uyarıdır. 2025 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde sanayi sektörü büyümeye güçlü katkı vermiş, ancak yılın son çeyreğinde yüzde 0,9'a kadar gerilemişti. 2026'nın ilk çeyreğinde ise sanayi üretimi yüzde 0,8'lik daralmayla büyümeyi aşağıya çekti" dedi.

Yatırımlardaki yavaşlamaya dikkat çekti

Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyümenin de belirgin şekilde gerilediğini ifade eden Ardıç, 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 11,5, dördüncü çeyreğinde yüzde 5,4 olan büyümenin, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3 seviyesine düştüğünü belirtti.

Bu durumun sanayicinin yatırım iştahındaki gerilemeyi gözler önüne serdiğini kaydeden Ardıç, yatırım yavaşlamasının özellikle sermaye malı üreten sanayi kollarını olumsuz etkilediğini söyledi.

"İhracattaki yüzde 12,7'lik daralma güçlü negatif sinyal veriyor"

Büyüme rakamlarında en dikkat çekici kırılmanın dış ticaret tarafında yaşandığını vurgulayan Ardıç, mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 12,7'lik daralmanın ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Dış talepteki zayıflama, kur-maliyet dengesi, jeopolitik ve lojistik baskılar ile enerji fiyatlarındaki artışın ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Ardıç, "İthalattaki azalmanın ihracata göre çok düşük gerçekleşmesi, önümüzdeki dönemde hem büyümenin ivmesinin zayıflamasına hem de cari işlemler açığının yükselmesine neden olabilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"İhracat pazarlarındaki kayıpların telafisi uzun yıllar alabilir"

Sanayideki daralma ve rekabet gücü kaybının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ardıç, "Sanayicimizin rekabet gücünde ve ihracat pazarlarında yaşadığı kayıpların telafisi uzun yıllar alabilir. Kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için üretim ve yatırım ortamını iyileştirecek, ihracatı ve verimlilik artışını destekleyecek politikalar önceliklendirilmelidir" dedi.

Yüksek finansman maliyetleri, güçlü TL'nin ihracat üzerindeki baskısı, artan girdi maliyetleri ve küresel talepteki yavaşlamanın sanayiciyi zorladığını belirten Ardıç, üretimi sürdürmenin, yatırım yapmanın ve ihracat pazarlarını korumanın her zamankinden daha güç hale geldiğini kaydetti.

Ardıç, önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının temel önceliğinin fiyat istikrarı ile üretim kapasitesini koruyan bir dengeyi aynı anda sağlamak olması gerektiğini belirterek, "Dezenflasyon süreci elbette önemlidir ancak bu süreç reel sektörü zayıflatmamalı, üretim iştahını kırmamalı ve yatırım kararlarının ertelenmesine neden olmamalıdır. Fiyat istikrarı ile üretim ekonomisi birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

