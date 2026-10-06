Sanayi hisselerindeki satışlar BIST 100'ü düşürdü, endeks 12.374,26 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybederek 12.374,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile gıda içecek, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki gerileme ile yapay zeka sektörüne ilişkin iyimserliğin desteğiyle pozitif seyrederken, ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gün içinde rekor tazeledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık sektöründeki alımlara karşın sanayi hisselerinde öne çıkan satışların etkisiyle günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeks, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.