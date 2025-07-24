Sanayi İçin Faiz İndirimi Çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Merkez Bankası'nın (MB) politika faizinde bugün yaptığı 300 baz puanlık indirimin ardından, sürecin pekiştirilerek sanayinin toparlanması ve buna bağlı olarak istihdamın sürdürülebilirliği için banka kredi maliyetlerinin ivedi olarak düşürülmesi ve üretimi destekleyecek tüm enstrümanların devreye alınması gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin iç ve dış piyasadaki zorluklar karşısında yaşadıkları kıskaçtan bir an önce kurtulması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, daralan ekonomik şartlarından en fazla yara alan kesimin sanayiciler olduğunu ifade ederek, "Bu zincirleme bir süreç; sanayi toparlanırsa makro ekonomiye destek olur, ihracatımız canlanır ve istihdam kayıplarının önüne geçilmiş olur. Bunun için de ilk olarak firmalarımızı ayakta tutabilmemiz gerekiyor. Mevcut göstergeler karşısında işletmelerin de direnci gün geçtikçe azalıyor. Sanayisiyle ülkemizin itekleyen gücü olan Gazi şehrimiz de her dönemde üretim ve ticaretiyle ülkemize moral olurken bugün ciddi zorluklar yaşıyor" dedi.

Sanayicilerin farklı alanlarda çok yönlü mücadele verdiğini dile getiren Ünverdi, "İSO 1000'de yer alan ülkemizin en büyük firmalarına bakıldığında kar marjlarındaki düşüş açık olarak görülüyor. Burada hammadde fiyatları, enerji maliyetleri, navlun fiyatları ve özellikle emek yoğun sektörlerde rakip ülkelerin işçi maliyetlerindeki avantajları rekabet konusunda bizi çok zorluyor. Bu noktadan hareketle en büyük sorunumuz olan finansman maliyetleri konusunda MB'nin aldığı faiz indirimi doğrultusunda bankacılık sektörü de beklemeden, ivedilikle kredi maliyetlerini düşürmeli ve krediye erişimi sağlamalıdır. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı memnuniyet vericidir ve bunun yansımalarını reel sektör ve tüm ticari kredilerde bir an önce görmek istiyoruz. Bu doğrultuda darboğazdan çıkış için kamu tarafından da işverenin maliyetlerini azaltacak adımlar atılmalı, mali yükü azaltacak yapısal reformalar hayata geçirilmeli, ihracatta rekabetimizi güçlendirecek destek mekanizmaları daha aktif hale getirilerek ülkemizin en büyük gücü olan sanayimizin toparlanması için tüm enstrümanlar devreye alınmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP