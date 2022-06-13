Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti. - Son Dakika
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Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

13.06.2022 10:00
Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

YORUMLAR
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TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti. - Son Dakika
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