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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti. - Son Dakika

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