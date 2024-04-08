Sanayi Üretim Endeksi Son İki Yılın En Yükseğinde

ESO Başkanı Kesikbaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.