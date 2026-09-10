Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 0,3 azaldı, imalat sanayi arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 0,3 azaldı, imalat sanayi arttı

Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 0,3 azaldı, imalat sanayi arttı
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TÜİK verisine göre sanayi üretim endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı yıllık yüzde 3,8 gerilerken imalat sanayi endeksi yüzde 0,3 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre,  sanayi üretim endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin "Sanayi Üretim Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 0,3 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 1 azaldı. Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 azaldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 0,3 azaldı, imalat sanayi arttı - Son Dakika

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