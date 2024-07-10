Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,1 Azaldı, Aylık Yüzde 1,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,1 Azaldı, Aylık Yüzde 1,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 0,1 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı. Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 1,7 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

10.07.2024 10:16
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Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artış, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,4 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

202112,59,116,966,842,623,99,813,18,78,710,913,1

2022612,38,19,478,120,90,12,3-1,71,7

20234-8,80,4-1,40,20,98,23,55,12,722,3

20241,311,24,6-0,7-0,1

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,1 Azaldı, Aylık Yüzde 1,7 Arttı - Son Dakika

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