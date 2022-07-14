Tüik: Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 9,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini bugün yayınladı. Buna göre; sanayi üretimi, aylık yüzde 0,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 9,1 ARTTI

TÜİK verilerine göre; sanayi üretimindeki yıllık artış ise yıllık yüzde 9,1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 10,7; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.