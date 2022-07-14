Tüik: Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 9,1 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüik: Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 9,1 Arttı

14.07.2022 10:07
Tüik: Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 9,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini bugün yayınladı. Buna göre; sanayi üretimi, aylık yüzde 0,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 9,1 ARTTI

TÜİK verilerine göre; sanayi üretimindeki yıllık artış ise yıllık yüzde 9,1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 10,7; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

YORUMLAR
500
Tüik: Toplam Ciro Endeksi Bir Yılda Yüzde 132,7 Arttı Tüik: Toplam Ciro Endeksi Bir Yılda Yüzde 132,7 Arttı Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Geçen Yıla Göre Yüzde 105,73 Arttı Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Geçen Yıla Göre Yüzde 105,73 Arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 9,1 Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: Tüik: Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 9,1 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement