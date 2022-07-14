SANAYİ üretim endeksi, mayıs ayında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.