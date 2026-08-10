Sanayi Üretimi Yüzde 1,9 Büyüdü - Son Dakika
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Sanayi Üretimi Yüzde 1,9 Büyüdü

Sanayi Üretimi Yüzde 1,9 Büyüdü
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Bakan Şimşek, zorlu şartlara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ""Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğünü duyurarak, yüksek teknoloji sektörlerindeki üretimin ise yüzde 3,9 arttığını bildirdi.

"Sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü"

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Üretimi Yüzde 1,9 Büyüdü - Son Dakika

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